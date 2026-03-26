Speciallärare Skärhamns skola
Tjörns kommun, Skärhamns skola / Speciallärarjobb / Tjörn Visa alla speciallärarjobb i Tjörn
2026-03-26
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjörns kommun, Skärhamns skola i Tjörn
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Skärhamns skola är en F-6-skola med cirka 290 elever, belägen i ett naturskönt område med närhet till både skog och hav. Vår skola har nyligen genomgått en större renovering som gett oss moderna och ändamålsenliga lokaler samt en ny skolgård som vi utvecklat tillsammans med våra elever. Här möts du av en trygg och hållbar organisation präglad av tillit, gemenskap och ett starkt VI-perspektiv, där alla tar ansvar för att skapa den bästa möjliga skolan för våra elever.
På Skärhamns skola arbetar vi aktivt för att skapa tillgängliga lärmiljöer där varje elev ges förutsättningar att lyckas. Vi har en tydlig samsyn kring både elever och verksamhet och jobbar utifrån gemensamma ledstänger som skapar struktur, förutsägbarhet och likvärdighet. Vårt kollegiala arbete är väl utvecklat och bygger på samarbete, reflektion och gemensamt ansvarstagande.
Vårt skolbibliotek befinner sig i en positiv utvecklingsfas och vi arbetar målmedvetet för att göra det till skolans hjärta - en naturlig mötesplats för läslust, lärande och språkutveckling.
Som ledning är vi närvarande och delaktiga i undervisningen genom regelbundna klassrumsbesök och stödinsatser i de grupper som behöver det. Vi arbetar strukturerat och målinriktat utifrån principen "Från kaos till ordning" för att skapa stabilitet, studiero och en trygg skolvardag.
Vi stärker vårt arbete för att fler elever ska nå målen. Du arbetar individ- och gruppinriktat med elever i behov av särskilt stöd, planerar och följer upp insatser, skriver kartläggningar och åtgärdsprogram samt handleder kollegor.
Du har en viktig roll i elevhälsoteamet, utvecklingsgruppen och arbetslaget på vår skola. Arbetet innebär dessutom samarbete med vårdnadshavare och olika myndigheter.
Som speciallärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen, skapar struktur och studiero. Du samarbetar nära kollegor och skolledning, tar gemensamt ansvar för alla elever och bidrar till ett gott klimat på skolan.
Det är meriterande om du har speciallärarkompetens eller fördjupade kunskaper i tidig läs-, skriv- och matematikutveckling. I samarbete med skolledning och kollegor tar du ett gemensamt ansvar för alla skolans elever, verksamhetens utveckling och arbetar för att skapa en god atmosfär och stämning på skolan.Kvalifikationer
* Du har speciallärarexamen
* Du har lärarexamen med lärarlegitimation årskurs 1-3, F-6 eller 4-6.
* Du är väl förtrogen med skolans uppdrag och styrdokument
* Du är lyhörd och ser och utgår ifrån varje elevs behov och förutsättningar
* Du drivs av en vilja att se möjligheter till förbättringar både för verksamheten, eleven och dig själv
* Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor
* Du är positiv, initiativtagande och lösningsinriktad
* Du har förmågan att entusiasmera och engagera
* Du är ansvarstagande och strukturerad
* Du har god digital kompetens (Unikum, Prorenata, Teams och Microsoft Office m.fl.)
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. Vid anställning längre än tre månader blir du automatiskt medlem i Tjörns kommunanställdas fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Buf 2026/80". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306), https://www.tjorn.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skarhamns-skola Arbetsplats
Tjörns kommun, Skärhamns skola Kontakt
Rektor Skärhamns skola
Carina Bylin carina.bylin@tjorn.se 0304-60 14 51 Jobbnummer
9821097