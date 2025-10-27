Speciallärare, Mariefreds skola
Strängnäs kommun, Mariefreds skola / Speciallärarjobb / Strängnäs Visa alla speciallärarjobb i Strängnäs
2025-10-27
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Mariefreds skola i Strängnäs
Brinner du för det pedagogiska arbetet och göra verklig skillnad i en skola där elevhälsa och lärande går hand i hand? Vill du utvecklas och samtidigt vara med och utveckla vår verksamhet?
Mariefreds skola med 800 härliga elever är en F-9 skola i hjärtat av den dynamiska idyllen Mariefred. Vi har positiva medarbetare och engagerade chefer som vill vidareutveckla skolans elevaktiva klimat. Du ingår i ett arbetslag som eftersträvar kollegialt lärande och ett gott samarbete med stort elevfokus. Vi har siktet inställt på hög kvalitet där alla elever får möjligheten att lyckas med att nå sina mål.
Nu söker vi en speciallärare till vårt lågstadium, ett uppdrag med stor påverkan och ännu större möjligheter. Ditt specialpedagogiska perspektiv är ovärderligt, både i det dagliga stödet och i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Tillsammans skapar vi en lärmiljö där varje elev ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sin grundskoleresa i Mariefred.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam, där du arbetar både nära elever och i tätt samarbete med kollegor och skolledning. Främjande och förebyggande arbete är prioriterat, liksom att bidra med specialpedagogiskt perspektiv där det behövs. Rollen innebär både att vara ett stöd till elever, lärare, resurspersonal och skolledning.
Din huvudsakliga placering är i nuläget åk F-3 men du kan även bidra i andra delar av skolan vid behov. Din kompetens behövs bland annat som en del i vårt planerings- och utvecklingsarbete för att säkra våra elevers möjlighet att få lyckas i sin grundskoleresa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är/har:
* lärarlegitimation med behörighet i åk F-3
* speciallärarutbildning.
* tidigare relevant erfarenhet av undervisning i åk F-3
* väl förtrogen med att arbeta med digitala verktyg i din undervisning.
* mycket goda kunskaper i det svenska språket, både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* tidigare erfarenhet av arbete som speciallärare.
* fördjupade kunskaper i läs och skrivutveckling.
* behörighet i SVA.
* fördjupade kunskaper i matematik.
Din inställning är att alla kan utvecklas! Självklart är det av yttersta vikt och du har ett starkt engagemang, som bidrar till motiverade elever. Du har god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer till elever och kollegor. Du kan inspirera och utmana eleverna i deras utveckling och lärande. Vidare är du engagerad och positiv samt har ett stort intresse i att lägga en grund för varje enskild elevs framtida val.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval, du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "299/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss Arbetsplats
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Kontakt
Biträdande rektor F-3 och fritids
Gabriel Eyre Gabriel.Eyre@strangnas.se Jobbnummer
9574625