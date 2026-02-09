Speciallärare, F-9
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Är du den speciallärare med bred ämnesbehörighet som kan inspirera våra elever på IES Hässleholm?
Trivs du i en internationell skolmiljö där du får möjlighet att utvecklas som både lärare och ledare? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker en legitimerad speciallärare, med planerad start snarast.
Internationella Engelska Skolan i Hässleholm öppnade 2015 och har idag omkring 350 elever i årskurs F-9.
Som medarbetare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att driva och utveckla verksamheten. Vi arbetar för att varje elev ska känna trygghet och trivsel i en lärande miljö. Vi arbetar för att väcka elevernas lust, engagemang, nyfikenhet och kreativitet. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i svenska sker på svenska, medan engelska används frekvent i kommunikationen mellan personal.
The school is bilingual which means we utilise both English and Swedish in our class instruction.
In addition, IES Hässleholm can only employ teachers with Swedish teaching accreditation ie. Lärarlegitimationen. Det här erbjuder vi
Hos oss får du:
• En internationell och inspirerande arbetsplats där svenska och engelska används parallellt.
• Kollegor som samarbetar, stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
• En skola med tydliga rutiner som gynnar både elever och personal.
• Heltidstjänst.
• Semestertjänst med tillträde snarast. Provanställning tillämpas de första 6 månaderna.
Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan (CV, personligt brev och lärarlegitimation) via vår IES Careers-webbplats, Ansökningar via mail mottages ej! Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://hassleholm.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Hässleholm Kontakt
Maria Hall maria.hall.hassleholm@engelska.se 0766237201 Jobbnummer
9732762