Speciallärare 7-9 till Hagaskolan
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Alvesta Visa alla speciallärarjobb i Alvesta
2025-09-08
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Hagaskolan är en 7-9 skola i centrala Alvesta. Vi har läsåret 25/26 cirka 430 elever uppdelade på tre arbetslag. Vi är 60 medarbetare som i olika funktioner arbetar för att ge eleverna en lärorik skoldag i en trygg miljö. Skolan har en hög lärartäthet och har haft en positiv utveckling av våra elevers resultat under de senaste åren.
Skolans elevhälsa består förutom skolledning av specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska och kurator.
Alla våra arbetslag har en egen speciallärare samt en elevsamordnare som aktivt arbetar med trygghet och studiero på lektioner och i korridorer.
Med ledorden kunskap, trygghet och trivsel arbetar vi målmedvetet och nyfiket för att utveckla verksamheten. Vi tar del av andra skolors arbete och vi implementerar forskning i våra arbetsmetoder. Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Nu söker vi en speciallärare som är sugen på en spännande utmaning!
Som en av tre speciallärare på Hagaskolan kommer du att vara kopplad till ett av våra tre arbetslag. Du är en viktig del i det praktiska arbetet med elever i behov av särskilt stöd men kommer också att vara med vid olika utredningar samt deltar i arbetet med elevhälsan på skolan. Du kan även stötta lärare med handledning i specialpedagogiska frågor. Du ingår i elevhälsoteamet tillsammans med specialpedagoger, skolledning, kurator, studie- och yrkesvägledare och övriga speciallärare.
Vi är just nu inne i en period av utveckling av elevhälsan för att bli ännu bättre på att arbeta förebyggande och främjande på grupp- och individnivå.
Som person är du flexibel, självgående och driven. Du tycker om utmaningar och har ett salutogent förhållningssätt. Du har erfarenhet av elevhälsoarbete och du har en speciallärarexamen med inriktning matematik eller läs- och skriv.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på högstadiet.Kvalifikationer
Grundläggande krav är att du innehar en examen som speciallärare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter också att du har god samarbetsförmåga, är social och har lätt för att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor.
Du ska vara strukturerad, tydlig och konsekvent med förmåga att ta egna initiativ med en stor portion av engagemang.
Du ser skolans mångfald som en möjlighet liksom vikten av elevernas inflytande över sin kunskapsutveckling.
