Speciallärare
Sigtuna Skolstiftelse / Gymnasielärarjobb / Sigtuna Visa alla gymnasielärarjobb i Sigtuna
2026-05-06
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna Skolstiftelse i Sigtuna
Vill du arbeta nära elever och vara med och skapa förutsättningar för att de ska nå sin fulla potential?
På Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket blir du en del av en unik skolmiljö där ungdomar från hela världen bor, studerar och utvecklas tillsammans. Här handlar arbetet inte bara om undervisning och stödinsatser, utan om att se varje elev och skapa rätt förutsättningar för lärande, struktur och motivation. Som speciallärare finns du nära eleverna i deras vardag - i planeringen, i utmaningarna och i de situationer där rätt stöd kan göra avgörande skillnad. SSHL är en internatskola med rötter från 1920-talet och har idag cirka 550 elever från över 45 länder. Vi erbjuder både svenska och internationella utbildningar, inklusive gymnasiet och IB-programmen.
Vår ambition är att ständigt arbeta för elevens bästa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
I rollen som speciallärare blir du en del av elevhälsoteamet och arbetar nära mentorer, undervisande lärare, internatpersonal och skolledning. Du har ett särskilt fokus på de elever som läser på skolans IB-program och bor på internatet. En stor del av arbetet sker på engelska, både i tal och skrift.
Du bidrar till att säkerställa att de får likvärdiga, tillgängliga och högkvalitativa pedagogiska stödinsatser. Arbetet är varierat och innebär att du möter elever både individuellt och i grupp, där du stöttar deras kunskapsutveckling, studieteknik och förmåga att strukturera sina studier. Du arbetar både med elever i behov av särskilt stöd och med elever som vill nå längre i sina studier. Genom kartläggning, uppföljning och arbete med åtgärdsprogram bidrar du till att skapa rätt förutsättningar för varje elev. Du håller i planeringssamtal, stöttar i större uppgifter och projekt samt arbetar aktivt med att utveckla elevernas självständighet.
Arbetet sker i nära samverkan med skolans lärare, där du bidrar med din speciallärarkompetens kring extra anpassningar och differentiering. Du är också delaktig i utvecklingen av skolans stödinsatser och deltar aktivt i elevhälsans arbete. Tjänsten är en ferietjänst och innebär arbete både dagtid, kvällstid och vissa helger för att möta internatets behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är trygg i din yrkesroll och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever
• är strukturerad men flexibel och kan behålla lugnet i pressade situationer
• har ett lösningsorienterat förhållningssätt och ett gott omdöme
• trivs med ansvar och har förmåga att avgöra när du fattar egna beslut och när du stämmer av med andra
• har en analytisk förmåga och ett tydligt fokus på kvalitet i ditt arbete
• har en genuin vilja att bidra till elevers utveckling och lärandeKvalifikationer
• speciallärarexamen och ämnesbehörighet inom relevant område, eller annan högre utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
• god förmåga att arbeta strukturerat med studieplanering och uppföljning
• mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
• ytterligare språkkunskaper är meriterande
• erfarenhet av arbete i internationell miljö eller i verksamhet utanför ordinarie skoltid är meriterande
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder en meningsfull roll i en internationell miljö där du får möjlighet att påverka elevers lärande och framtid, samtidigt som du blir en del av ett engagerat och stöttande team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, och innan anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden.
Sista ansökningsdag är den 22 maj2026 och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:Alexandra Koumi, biträdande rektor, 08-592 571 00, alexandra.koumi@sshl.se
Gå gärna in på vår hemsida: sshl.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Skolstiftelse
Box 508 (visa karta
)
193 28 SIGTUNA Arbetsplats
Sigtunaskolan (sshl), Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (sshl) Kontakt
Biträdande rektor
Alexandra Koumi alexandra.koumi@sshl.se 0859257100 Jobbnummer
9896189