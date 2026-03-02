Speciallärare

Jönköpings Kristna Skolfören / Speciallärarjobb / Jönköping
2026-03-02


Välkommen till Jönköpings Musikgymnasium! Vi söker nu en speciallärare.
Musikgymnasiet ligger centralt i Jönköping. Hos oss läser eleverna antingen på Estetiska programmet med inriktning mot musik, eller på IMA. Vi är en mindre skolenhet med stort engagemang och hög trivsel.
För att trivas hos oss tror vi att du har god erfarenhet av specialläraryrket och delar våra tankar om hur värdegrund visar sig i praktiskt arbete.
Vi ser fram emot att ta del av din kunskap och erfarenhet, samtidigt som vi gärna delar med oss av våra tankar.
Tjänstens storlek är 40 - 60%.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vi tillämpar alltid sex månaders provanställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: patrik.lernberg@jks.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Speciallärare JM".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jönköpings Kristna Skolfören
Barnarpsgatan 23 (visa karta)
553 16  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Jönköpings Musikgymnasium

Kontakt
Rektor
Patrik Lernberg
patrik.lernberg@jks.se
0735199180

Jobbnummer
9769906

