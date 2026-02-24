Speciallärare
2026-02-24
Som speciallärare har du en nyckelroll i verksamheten. Du har ett nära samarbete med både skolledning och dina kollegor i elevhälsoteamet men också med lärare och resurspedagoger. Många av våra elever har utmaningar kopplade till ämnet svenska. En viktig uppgift blir att stötta lärare i planering, genomförande och uppföljning av undervisningen kopplat till din kompetens kring läs-, skriv- och språkutveckling.
Utöver det ingår att handleda personal både enskilt och i grupp och leda fortbildningsinsatser. Du kommer att ansvara för dokumentationen kring det särskilda stödet och behöver därför vara kunnig kring elevhälsoprocessen och styrdokument. Uppdraget som speciallärare hos oss innebär att du även är en del av vår antagningsgrupp tillsammans med skolledare och det specialpedagogiska teamet.
Som speciallärare arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och vid behov undervisa enskilt eller i mindre grupper. Då vi är en resursskola så sker all undervisning i små undervisningsgrupper utifrån elevernas kunskapsnivå, inlärningstakt samt sociala förutsättningar. Vi arbetar med en tydliggörande, strukturerad och förutsägbar pedagogik, i syfte att skapa både trygghet och lust att lära. Med kompetenta och engagerade pedagoger baserar vi utbildningen på varje elevs förmågor och förutsättningar.
I rollen ingår också att driva skolans biblioteksplan, där din kompetens inom läsutveckling får en nyckelroll. Detta görs med utgångspunkt i skolbiblioteket som är beläget på skolan.
Din bakgrund För att du ska trivas hos oss tror vi att du är strukturerad, driven och nyfiken, med en stor vilja att fortsätta utvecklas. Du ser utmaningar som möjligheter snarare än problem och du har ett stort engagemang för vår elevgrupp. Du tror också på alla elevers rätt att utvecklas så långt det är möjligt.
Förväntningar
Du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation såsom pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, tilläggsbeloppsansökningar mm. Du är insatt i gällande lagar, styrdokument och aktuell specialpedagogisk forskning. Du är prestigelös och tror på samarbete. För dig är det viktigt med goda och förtroendefulla relationer till både ledning, kollegor, vårdnadshavare och elever. Du delar våra värderingar Framåt, Tillsammans med Hjärta och Klokhet. Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Du har en speciallärarexamen med inriktning läs-, skriv- och språkutveckling.
Du har erfarenhet och dokumenterade erfarenheter av att undervisa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och språkstörning. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt har erfarenhet av att handleda pedagoger. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ProRenata.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Mer om tjänsten Varaktighet: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Omfattning: Sysselsättningsgrad i 100 %
Anställningsform: Semestertjänst
Arbetstid: Måndag-fredag
Lön: Individuell lön.
Vi tillämpar kollektivavtal, erbjuder friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår förmånsportal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2026-03-24. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Kontakt: Vid frågor om tjänsten, kontakta rektor Staffan Muhr mail: staffan.muhr@up.se
Fackliga kontaktpersoner: Maria Eneqvist tel 072 083 67 40, Sveriges lärare.
Välkommen med din ansökan!
Före anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Så ansöker du
