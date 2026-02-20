Speciallärare
2026-02-20
Lärcentrum är placerat i Otterbäcken i Gallernäsets lokaler. Inom Lärcentrum ryms SFI, grundämnen inom svenska, engelska och matematik, gymnasieämnen inom engelska, matematik, historia och samhällskunskap samt KAA.
Vi söker förstärkning i uppdrag att arbeta utifrån en speciallärares roll med insatser på individ nivå, undervisning en till en och i små grupper.
Vi söker är dig som är engagerad och innovativ som har social förmåga att skapa trygga och professionella relationer med eleverna. Genom positiv och motiverande inställning stimulerar och utmana elever att nå progression och utveckling.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Arbeta utifrån ett speciallärarperspektiv med individanpassad undervisning i det svenska språket inom SFI och svenska som andraspråk grund. Undervisningen varierar från en till en undervisning till undervisning i mindre grupp.
Uppdraget löper under 2026, med möjlighet till förlängning och baseras på semestertjänst.Kvalifikationer
Lämplig bakgrund är speciallärare, specialpedagog, lärare, förskolelärare eller annan lämplig erfarenhet.
Erfarenhet av individanpassad undervisning, med mycket goda kunskaper i det svenska språket. Väl bekant med läroplan, bedömning och måluppfyllelse.
Personliga egenskaper som värderas är initiativtagande, målinriktad, har en positiv syn på elever och utbildning, motiverande och social, arbeta självständigt och i grupp.
Vi erbjuder dig ett uppdrag som du är formar utifrån elevernas behov, tillsammans med kollegor, men också på egen hand. Samt andra förmåner som kommunalanställd.
ÖVRIGT
Gullspångs kommun har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar.
Var du än befinner dig i Gullspångs kommun har du närhet till större städer, så som Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Örebro.
Är du nyfiken på att leva och bo i Gullspångs kommun kan du ta del av mer information och invånarnas berättelse på www.gullspangnasta.se
