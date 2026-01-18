Speciallärare
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du arbeta på en liten trivsam grundskola? Fagersjöskolan utmärks av en positiv, varm och välkomnande atmosfär.
Vi har eleven i fokus och våra ledord är trygghet och lärande.
Du får arbeta med ett fint kollegium och ca 170 härliga elever från förskoleklass upp till årskurs 6. I vår skola möts du av glädje och stolthet, både från barn och vuxna. Alla som arbetar här har hög kompetens och ett stort engagemang för att skapa den bästa skolan för våra elever. För att nå våra mål är vi konsekventa och har ett gemensamt förhållningssätt. Grunden är alla människors lika värde och vi arbetar salutogent, lågaffektivt och lösningsfokuserat. Vår utgångspunkt är att se hela barnet, hela dagen utifrån ett F-6 perspektiv. Skola och fritidshem arbetar nära tillsammans utifrån skollag, läroplan, forskning och beprövad erfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid vårt systematiska kvalitetsarbete och arbetar ständigt med att förbättra och förfina vårt arbete så att våra elever ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas och nå goda resultat. Vi är en liten skola där alla hjälps åt.
Det känns meningsfullt att jobba hos oss!
Vi erbjuder
Tjänsten vi erbjuder är heltid. Det är en semestertjänst med möjlighet till semesterväxling. Som anställd hos oss får du ta del av Stockholm Stads friskvårdsförmåner, t ex friskvårdsbidrag.
Din roll
Vi söker en speciallärare. Förutom sedvanliga specialläraruppgifter innefattar tjänsten arbete i skolans fina skolbibliotek. Tjänsten innefattar även organisation och genomförande av lovskola.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är/har:
• Legitimerad grundskollärare för årskurs 1-6 med behörighet i svenska som andraspråk (SVA) och matematik.
• utbildad speciallärare med erfarenhet av att arbeta F-6
• erfarenhet av att arbeta tillsammans med lärare med Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial.
• väl förtrogen med Lgr22, särskilt kapitel 1-2.
• mycket goda kunskaper om läs-och skrivutveckling
• kompetens och erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt och metoder
• väl insatt i hela åtgärdsprocessen.
• erfarenhet av arbete i en mångkulturell skola.
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• erfarenhet av att NPF-anpassa undervisning och metoder (krav).
• erfarenhet av att arbeta i skolbibliotek
• stort intresse för och kunskap om böcker och skönlitteratur.
Du ska:
• vara flexibel och ha lätt för att samarbeta.
• ha förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med kollegor och andra aktörer.
• ha lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslag, skolans elevhälsoteam och skolledning.
• vara en tydlig ledare med förmåga att skapa en trygg, respektfull och förtroendefull arbetsmiljö i klassrummet.
I det pedagogiska ledarskapet ska du:
• ha god didaktisk förmåga, gedigna ämneskunskaper och en tydlig struktur.
• bedriva varierad undervisning som anpassas utifrån varje elevs behov för att skapa bästa förutsättningar att nå kunskapskraven i Lgr22.
• se dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del av arbetet.
• ha god analytisk förmåga och reflekterar över resultat och data som du sammanställer och använder i det systematiska kvalitetsarbetet.
• bidra aktivt till att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande.
Du ska ha flera års dokumenterad erfarenhet och goda vitsord som styrker samtliga krav ovan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
