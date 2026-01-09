Speciallärare
2026-01-09
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Hallstahammar
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Tunboskolan är en skola i hjärtat av Kolbäck. Här går elever från årskurs 4-9, en grupp elever i anpassad grundskola årskurs 7-9 och eleverna bor oftast i tätorten Kolbäck eller i utkanten där vi bland annat har Strömsholm. Skolan har ca 240 elever, hälften av skolan är nybyggd. Skolan har hög lärarbehörighet och ett väl utbyggt elevhälsoteam med två specialpedagoger, två elevhälsocoacher samt kurator, skolsköterska och skolpsykolog.
Här blir alla elever sedda tack vare god samverkan inom skolan men också med vårdnadshavare och externa aktörer.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som speciallärare i åk 4-9 är dina arbetsuppgifter mycket varierande. Du ansvarar för elevdokumentation och kartläggningar. Du handleder kollegor och är en naturlig aktör i elevhälsoteamet samtidigt som du arbetar elevnära i klassrummet eller mer enskilt. Det är elevens behov som är med och styr.Kvalifikationer
Lärarlegitimation samt speciallärarexamen. Matematik inriktning är särskilt meriterande.
ÖVRIGT
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Rekryteringsprocessen fortgår löpande.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
