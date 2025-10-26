Speciallärare
Välkommen till Dibber
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje elev ska ges de bästa förutsättningarna för attutveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Är du den vi söker?
Nu söker vi en speciallärare till Östra skolan i Malmö
Som speciallärare arbetar du i nära samverkan med elever, lärare och elevhälsoteam för att identifiera behov samt planera, genomföra och följa upp olika insatser.
Du spelar en central roll i skolans arbete med att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande. Arbetet innebär att du stöttar elever både individuellt och i mindre grupper. Du är också delaktig i utvecklingen av undervisningen och skolans lärmiljö.
Du blir en del av ett engagerat och kompetent team med kurator, skolsköterska ,SYV och rektor. Tillsammans har vi ett gemensamt fokus: att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för varje elev.Publiceringsdatum2025-10-26Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är utbildad speciallärare som brinner för att göra verklig skillnad i varje elevs lärande och utveckling. Du har god kunskap om pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram och extra anpassningar, och du vet hur viktigt det är att möta varje elev utifrån deras unika behov och förutsättningar.
Med din pedagogiska skicklighet och ditt helhetstänk skapar du strukturer och sammanhang som gör att eleverna känner sig trygga, sedda och motiverade.
Du har ett positivt och hoppfullt förhållningssätt till eleverna och du ser möjligheter och styrkor där andra ser hinder.
Som kollega är du engagerad, nytänkande och generös med din kunskap, och du bidrar aktivt till en kultur där vi lyfter varandra och växer tillsammans.
Hos oss är tillit en självklar grund i relationen till elever och vårdnadshavare, och i samarbetet med kollegor och skolledning.Om företaget
Östra skolan är en liten högstadieskola mitt i Rönnens studentboende på Värnhem i Malmö. Vi har ca 150 elever och en skolhund vid namn Labbas. Vi arbetar aktivt med relationer och Dibbers hjärtekultur.
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
