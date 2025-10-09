Speciallärare
Skurups kommun, Rutgerskolan / Speciallärarjobb / Skurup Visa alla speciallärarjobb i Skurup
2025-10-09
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skurups kommun, Rutgerskolan i Skurup
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Rutgerskolan ligger centralt i Skurup, med närhet till tågstationen. Skolan har ca 270 elever fördelade i ett tre-parallelligt lågstadium samt förskoleklass. Till varje klass finns en lärare samt en samverkanspartner från fritids knuten.
Vi har ett stort fritidshem med fyra åldersuppdelade avdelningar. Rutgerskolans fritidshem tar också emot elever från vårt närliggande mellanstadium, samt elever som är mottagna i den anpassade skolan.
Hösten 2026 kommer Rutgerskolan att läggas ner och uppgå i den nya Västerängsskolan samt Prästamosseskolan, båda F-9 skolor. Flytten kommer att innebära en stor omorganisation med både utmaningar och möjligheter.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra verklig skillnad för våra yngsta elevers språk-, läs- och skrivutveckling? Vi söker dig som är speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling och som brinner för att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas i sitt lärande.
Som speciallärare på Rutgerskolan kommer du att arbeta nära eleverna i verksamheten, med fokus på att utveckla deras läs- och skrivförmågor. Du kommer att vara en viktig del av skolans elevhälsoarbete och bidra med din kompetens i både förebyggande och åtgärdande insatser. På Rutgerskolan vilar undervisningen i svenska på vetenskaplig grund och vi utgår från ljudningsmetoden i läsinlärningen. Ljudningsmetoden, även känd som den syntetiska metoden eller phonics, är en strukturerad och systematisk undervisningsform som lär ut sambandet mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem).
Tjänsten är under våren 2026 fördelad på:
• 50% arbete med eleverna i förskoleklass (F)
• 50% arbete med eleverna i årskurs 2
Du kommer att arbeta i nära samarbete med klasslärare och övrig personal, både i klassrummet och i mindre grupper. Ditt arbete innefattar att planera och genomföra individuella och gruppbaserade undervisningsinsatser för elever med läs- och skrivsvårigheter med utgångspunkt i Fonomix-metoden.
Vill du vara en del av vårt team och bidra till att fler elever knäcker läskoden och utvecklar en trygg relation till språket?
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med speciallärarexamen med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling.
• Minst tre års yrkeserfarenhet som legitimerad lärare inom grundskolan tidigare år.
• Tidigare erfarenhet av specialläraruppdraget inom F-3.
• Har goda kunskaper av ljudningsmetoden phonics samt Fonomix och erfarenhet av att använda metoden i undervisningen.
• Har goda kunskaper om olika typer av stödåtgärder och lärandestrategier
• Är trygg i att ge stöd i klassrummet och leda undervisning i mindre elevgrupper
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Arbetet kräver god samarbetsförmåga, initiativrikedom, ett flexibelt förhållningssätt och en positiv elevsyn. Du har tron på att barn gör rätt om de kan.
Du klarar av utmaningar, deltar i skolans utveckling och har hög social kompetens.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
(org.nr 212000-1082) Arbetsplats
Skurups kommun, Rutgerskolan Kontakt
Rektor
Rosita Alexandersson 0411-53 6324 Jobbnummer
9548210