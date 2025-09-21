Speciallärare
Dibber Sverige AB / Speciallärarjobb / Sollentuna Visa alla speciallärarjobb i Sollentuna
2025-09-21
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dibber Sverige AB i Sollentuna
, Upplands-Bro
, Täby
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om Oss
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 skolor i nio länder över hela världen.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
Dibber International har glädjen att meddela att vi söker en behörig speciallärare som vill bli en del av vårt team!
Befattning:
Specialärare
40% tjänst
Om skolan:
Belägen i Sollentuna, endast ett stenkast från den vackra Norrvikensjön och Stockholms pendeltåg. Vi är en F-9-skola och med vårt fokus på Lgr22 och IB:s pedagogiska program har vi en internationell profil där våra elever kan växa som individer och världsmedborgare.
Vi är en skola som lägger grunden för livslångt lärande, med stor vikt på både akademiska och estetiska ämnen, och där modern teknik är en självklarhet. För mer information om skolan, besök www.dibber.se/sv/skola/dibber-international-school-sollentuna/.
Vill du bidra till att få alla elever att känna sig värdefulla? Trivs du med ett engagerat team och utvecklande arbetsdagar? Då är det dig vi söker!
Är du den vi söker?
* Du delar Dibbers pedagogiska förhållningssätt som handlar om att arbeta med omsorg för att utveckla egenvärde, empati och inkludering.
* Du uppmärksammar, sätter ord på och stärker situationer som bygger förtroendefulla relationer och arbetar för att bygga en positiv gemenskap såväl kring eleverna i undervisningen och i mötet med vårdnadshavare, som i ditt arbetslag.
* Du bidrar med kunskap och kreativitet, engagemang för lärande och visar tålamod. Du firar dina elevers och kollegors framgångar, stora som små och glädjs med deras nya lärdomar och upptäckter.
Om rollen
Som speciallärare hos oss kommer du att arbeta nära elever i mindre grupper, med fokus på språkutveckling och anpassad undervisning. Rollen är praktiskt orienterad och mindre administrativ, vilket ger dig möjlighet att fokusera på det pedagogiska arbetet.
Undervisningen sker främst på svenska, men eftersom vi är en internationell skola är goda kunskaper i engelska en viktig del av arbetet.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad speciallärare eller har motsvarande kompetens.
* Brinner för språkutveckling och att stödja elever på deras läranderesa.
* Har djup ämneskunskap och är en entusiastisk pedagog som trivs med att arbeta nära elever.
* Är positiv, lösningsorienterad och en lagspelare som värdesätter samarbete och engagemang.
* Har goda kunskaper i både svenska och engelska. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2124-43665970". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803) Arbetsplats
Dibber International School Sollentuna Kontakt
Jeremy Brooks 0707895859 Jobbnummer
9518839