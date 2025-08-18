Speciallärare
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.
INNOVITASKOLAN VÄLLINGBY PARK bedriver verksamhet i ljusa fina lokaler. Här kan elever gå från förskola upp till åk 9. Förskolan har 5 avdelningar indelade i mindre grupper efter behov och undervisningens innehåll. Alla elever och barn har goda förutsättningar att bli sedda och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolgården utvecklas ständigt och närheten till grönområden utnyttjas flitigt.
Om du vill veta mer om Innovitaskolan Vällingby Park kan du gå in på vår hemsida.
Vi söker dig som är speciallärare och som vill vara delaktiga i en skola som vill ge alla elever möjlighet till egna val i framtiden. Här får du varje dag bidra till alla elevers utveckling mot utbildningens mål och stötta kollegor elever och hela arbetslag.
Ditt uppdrag
Som speciallärare ger du råd och stöd till arbetslag, elevgrupper och enskilda individer i åk 4-9. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal. Du undervisar även elever med stödbehov i undervisningen enskilt eller i liten grupp. Som speciallärare är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering.
I nära samarbete med lärare och rektor bidrar du till att skapa tillgängliga lärmiljöer som gör att alla elever kan lyckas i skolan. Du stödjer lärarna i arbetet med att anpassa lärmiljön samt att utforma extra anpassningar. Du coachar lärare i arbetet med särskilt stöd via coachande samtal och upprättande av stödinsatser i pedagogiska kartläggningar och i upprättandet av åtgärdsprogram och uppföljning av dessa. En viktig del av uppdraget är att ingå i skolans elevhälsoteam där du bidrar till att utveckla elevhälsoarbetet på skolan tillsammans med dina kollegor. Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska och skolpsykolog.
Tillsammans med våra nyfikna och nytänkande lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan göra skillnad för våra barn och elever, för varje framtid. Vi kombinerar traditionell undervisning och moderna verktyg och metoder som förändrar lärandet. Därigenom ger vi våra elever redskap att forma sin egen framtid. Profil
Vi söker dig som är behörig speciallärare med legitimation och känner sig trygg i att stötta eleverna i framförallt kärnämnena, svenska och matematik. Du är väl förtrogen med elevhälsoprocessen. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang för lärande och som drivs av att utforska nya metoder och tekniker i undervisningen genom kollegialt samarbete.
Som speciallärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också kreativ, öppen, strukturerad och en tydlig ledare. Du grundar ditt arbete på forskning och erfarenhet och är inte rädd för att prova olika metoder i din undervisning med elever och när du handleder pedagoger. Du har erfarenhet av att driva processer och förbättringsarbete. Du ska ha ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. Det är meriterande om du har goda kunskaper om moderna digitala verktyg och behörighet i ämnet SVA .
Vi erbjuder
På Innovitaskolan får du förutsättningar att ständigt utmanas som pedagog och möjlighet att utveckla framtidens kompetenser hos morgondagens generation. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, vilket möjliggör gemensamt utvecklingsarbete och kollegial samverkan från Kalix i norr till Landskrona i söder.
Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Gäller en deltidstjänst.
Tjänstgöringsgrad 100 %.
Tillträde 2025-09-29 men kan ske tidigare och beroende på uppsägningstid
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.
