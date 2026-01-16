Specialistundersköterska till Sandrinoparken
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska stöttar du den enskilde i vardagen och bidrar till en trygg och kvalitativ omsorg. Du ingår i omvårdnadsteamet och arbetar tillsammans med kollegor dag, kväll och varannan helg. Tillsammans ansvarar ni för att strukturera, planera och genomföra de insatser som individen har behov av. Det kan handla om stöd i den dagliga livsföringen samt att säkerställa rätt omvårdnad utifrån individens behov.
I rollen förväntas du bidra med fördjupad kompetens och arbeta kvalitetshöjande, bland annat genom att handleda omvårdnadspersonal och anhöriga. Du kan även få utökat mandat eller delegation för specifika uppdrag och insatser från verksamhetschef eller sjuksköterska. En viktig del av uppdraget är att bidra till förståelse och följsamhet kring våra systematiska arbetssätt, såsom egenkontroller och uppföljningar i verksamheten.
Din arbetsplats
Sandrinoparken är ett vårdboende i centrala Linköping för äldre personer med demenssjukdom. Boendet har totalt 51 permanentplatser fördelade på fem våningsplan. Här finns även ett spa samt en mindre trädgård.
Du blir en del av ett större arbetslag där samarbete och kollegialt stöd är en självklarhet. Du kommer ha din huvudsakliga tillhörighet på ett våningsplan, men arbetssättet präglas av flexibilitet och du kan vid behov arbeta på flera plan. Vi ser därför att du trivs med variation och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya individers behov.
Sandrinoparken är utformat utifrån ett salutogent perspektiv, där både inredning och färgsättning är noggrant genomtänkta. Kultur, gemenskap och meningsfulla aktiviteter är viktiga delar av verksamheten. Aktiviteter kan till exempel vara kulturarrangemang, högläsning, tidningsläsning eller musik.
Måltiderna och måltidsmiljön är också en central del av vardagen på Sandrinoparken. Helger, storhelger och temadagar uppmärksammas med extra omsorg kring dukning och aktiviteter.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska och har erfarenhet av arbete inom vård, stöd och omsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av demensvård samt kunskap om handledning och utbildning av andra, särskilt inom demensområdet.
Arbetet inom äldreomsorgen innebär många kontakter med boende och anhöriga samt dokumentation, vilket ställer krav på att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har god digital kompetens och erfarenhet av att dokumentera i journalsystem. Det är meriterande om du har kunskap om arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum).
Som person är du självgående, ansvarstagande och driver ditt arbete framåt. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och säkerställer att information når fram. Du har en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situationer. Du har även förståelse för hur olika personer tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån mottagaren.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 80-100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16545
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Verksamhetschef
