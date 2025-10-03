Specialistundersköterska till Almhaga
2025-10-03
Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet framåt. Som specialistundersköterska i vår organisation får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens för att skapa värde för våra kunder och bidra till verksamhetens utveckling.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Förutom det ordinarie undersköterskeuppdrag ingår i din roll som specialistundersköterska att handleda och vägleda dina kollegor i det dagliga arbetet inom din specialitet.
Du medverkar i ditt uppdrag genom att på en fördjupad nivå ge personcentrerad vård och omsorg utifrån ett såväl hälso- som ohälsoperspektiv. Genom att utgå från ett salutogent förhållningssätt skapar du en trygg, säker och meningsfull tillvaro för den äldre, där stödjande och aktiverande förhållningssätt är bärande.
I rollen ingår att vara delaktig till ökad kvalitét och kompetens i omsorgen om äldre med multipla hälsoproblem och sjukdomstillstånd genom att:
• Samverkar med övriga i teamet för personcentrerad omvårdnad/omsorg om äldre, på ett målrelaterat sätt.
• Stödjer omvårdnadsvårdpersonalen i omvårdnadssituationer, utifrån ett salutogent och personcentrerat förhållningssätt.
• Stödjer personalen i omvårdnad utifrån äldres livsvillkor i förhållande till åldrande, klass och mångfaldsperspektiv.
• Handledning/reflektion till omvårdnadspersonal individuellt och/eller i grupp.
• Direkt handledning i omvårdnadssituationer med kund
• Identifierar evidensbaserade kvalitets- och förbättringsåtgärder inom verksamheten med fokus på den äldres hälsa o ohälsa
• Tar del av ny evidensbaserad forskning inom området
• Aktivt delta i kvalitets och utvecklingsarbete
• Genomför och/eller deltar i utbildningsinsatser, studiecirklar, anhörigstöd, metodutveckling, APT träffar.
• Aktiv i utveckling av Almhaga.
• Samarbeta med alla professioner.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är undersköterska med specialistinriktning äldres hälsa och ohälsa, palliativ vård, akutsjukvård, psykiatri eller demens. Arbetet kräver att du har tidigare erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom och vi ser gärna att du har erfarenhet av skattningsinstrumentet BPSD. Har du erfarenhet av handledning och utbildning är det meriterande.
Eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga delar i arbetet krävs att du har vana av arbete i IT-baserade system och att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du behöver även har B-körkort.
Vi söker dig som främjar en god arbetsmiljö och finner lösningar i vardagen. Du kan motivera och entusiasmera och har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att självständigt planera och strukturera arbetet samtidigt som du respekterar fattade beslut. Vi vill att du är noggrann, engagerad och ansvarstagande i det arbete du utför. Uppdraget kräver att du är pedagogisk, har god samarbetsförmåga och har lätt att skapa förtroende och goda relationer.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
