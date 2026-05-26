Vi söker en lösningsorienterad produktionsledare
Axavia Sverige AB / Logistikjobb / Kramfors Visa alla logistikjobb i Kramfors
2026-05-26
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Axavia Sverige AB i Kramfors
, Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Jämtland och Västernorrlands läns största logistik- och entreprenadföretag? Axavia är unik i dess geografi på sammansatta tjänster. Vi finns representerade med kontor från kust till fjäll.
Om jobbet som produktionsledare
Som produktionsledare ansvarar du för att säkerställa en effektiv planering i den dagliga verksamheten, för resurssäkring, transportledning och orderläggning. Fokus ligger på att skapa hög leveranssäkerhet och smidiga flöden. Du kan även ansvara för att driva mindre projekt. Du arbetar löpande med att utveckla och effektivisera verksamheten genom att identifiera förbättringsmöjligheter som stärker både intäkter och kostnadseffektivitet för kunder, åkerier och Axavia. Utöver detta ingår administrativa arbetsuppgifter såsom registrering av nya kundupplägg, hantering av order samt framtagning av offerter.
Vem är du?
I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du framför allt lösningsfokuserad, organiserad och van att hålla deadlines. Du har även en god kommunikativ förmåga, är företagsam, engagerad, drivande och noggrann. Du är socialt kompetent med god samarbetsförmåga, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är lugn och kontrollerad i stressade situationer.
Vi söker en dig med god datavana, kunskap om transportledning och/eller försäljning. Erfarenhet av att arbeta med transport och logistik är meriterande.
Du har:
gymnasiekompetens eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
förmåga att förstå och uttrycka sig väl i svenska och engelska.
B-körkort.
Det är meriterande om du har kännedom i Mobilast eller liknande system.
Vi erbjuder
Ett omfattande förmånspaket innehållande extra semesterdagar och arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, kollektivavtalsenlig pension och försäkringar.
Vi strävar efter att ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att lyckas i sina roller. Därför investerar vi löpande i utbildning och kompetensutveckling för att du ska ha bästa möjliga verktyg.
Placeringsort för tjänsten är på något av våra kontor i Kramfors eller Sollefteå.
Om Axavia
Axavia är ett nytt bolag, bildat genom sammanslagningen av Reaxcer och VTG. Tillsammans har vi över 150 års samlad erfarenhet och är en stark lokal förankring i Västernorrland och Jämtlands län.
Vi skapar framgångsrika affärer och livskraftiga samhällen. Vår vision är att uppfattas som det självklara valet på marknaden vid köp av logistik-, maskin- och materialtjänster.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av våra kärnvärden: trygga, vinnarskallar och tillsammans.Publiceringsdatum2026-05-26Så ansöker du
Ansökan är öppen till 12 juni och vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna.
Har du några frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef - Fredrik Karlsson 070-643 94 58
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axavia Sverige AB
(org.nr 556687-8855), https://www.axavia.se/
Företagsvägen 5 (visa karta
)
872 34 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Axavia Jobbnummer
9927664