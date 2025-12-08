Specialistundersköterska till Almhaga
Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet framåt. Som specialistundersköterska i vår organisation får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens för att skapa värde för våra kunder och bidra till verksamhetens utveckling.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Almhaga söker specialistundersköterska som vill vara med att utveckla vår verksamhet framåt, coacha och vägleda och omsätta sina fördjupade kunskaper utifrån äldres behov och bidra med färdigheter i att arbeta personcentrerat och hälsofrämjande.
Almhaga är ett särkiltboende med omkring 30 engagerade medarbetare som ger vård och omsorg till personer med kognitiv sjukdom och deras närstående. Som specialistundersköterska får du en betydelsefull roll i vår gemensamma ambition att öka kvaliteten och skapa bästa möjliga omsorg om äldre och en arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas. Du kommer vara en viktig del i teamet och arbeta nära legitimerad personal och enhetschef. Du kommer att delta i den ordinarie verksamheten med omvårdnadsuppgifter nära i den äldre med multisjukdom.
I din roll som specialistundersköterska ingår att handleda och vägleda dina kollegor i det dagliga arbetet och bidra med dina fördjupade kunskaper i aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt. Rollen är ny för Almhaga så vi kommer tillsammans att hitta en modell som passar oss. Eftersom vi anser det vara viktigt att ta till vara din kompetens i det dagliga arbetet, kommer du ingå i omvårdnadsarbetet och tjänstgöra varierat, morgon- och kvällstjänstgöring, samt varannan helg. Dina kunskaper bland annat om miljöns betydelse för ett gott åldrande, din förmåga att uppmärksamma behov och förändringar hos den äldre samt förmåga att arbeta lösningsfokuserat i den äldres vardag, gör dig till en ambassadör och drivande samarbetspartner där du delar med dig av din kompetens i gerontologi och geriatrik.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är undersköterska med specialistinriktning äldres hälsa och ohälsa, palliativ vård, akutsjukvård, psykiatri eller demens. Arbetet kräver att du har tidigare erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom och vi ser gärna att du har erfarenhet av skattningsinstrumentet BPSD. Har du erfarenhet av handledning och utbildning är det meriterande.
Eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga delar i arbetet krävs att du har vana av arbete i IT-baserade system och att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du behöver även har B-körkort.
Vi söker dig som har förmåga att självständigt planera och strukturera arbetet och initiera och driva förbättringsarbete. I din roll som specialist är du omvärldsbevakande och nätverkande för att kunna införa nya arbetssätt och metoder inom områden som t.ex. bemötande och kommunikation, välfärdsteknik och hjälpmedel, palliativt förhållningssätt etc. Du har förmåga att använda skattnings- och bedömningsinstrument och utföra uppdrag från legitimerad personal, på ett korrekt och professionellt sätt. Du tar del av evidensbaserad forskning och motiverar och entusiasmerar till kvalitets- och utvecklingsarbete. Du genomför och/eller deltar i utbildningsinsatser, studiecirklar, anhörigstöd, metodutveckling, APT och gruppträffar. Din förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift är viktig, då en del av ditt uppdrag består av att dokumentera och förmedla kunskap och information.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
