Specialistundersköterska
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Eskilstuna Visa alla undersköterskejobb i Eskilstuna
2026-03-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna
Är du utbildad specialistundersköterska och redo för nästa steg i din karriär? Då kan du vara vår nya kollega! Vi söker två specialistundersköterskor till hemtjänsten Öster. Här blir ditt fokus att utveckla arbetssätt med individens behov och förmåga i centrum.
Hemtjänsten Öster ingår i ett kluster tillsammans med Tunafors, Söder och Strigeln. Vi hjälps åt vid behov och tillsammans utvecklar vi vårt arbetssätt, stärker kvaliteten i verksamheten och bygger på vår kompetens inom olika områden.
Vi är en trevlig och kunnig arbetsgrupp med god sammanhållning. Vi har fått bästa resultat på medarbetaundersökningen för 2025 vilket vi är mycket stolta över! Hos oss arbetar du självständigt, men du har alltid kollegor nära till hands. Du får ett introduktionsprogram och en kollega som stöttar dig i starten.
Vi arbetar aktivt för att ge trygg och kvalitativ vård och omsorg. Vårt fokus är tidiga förebyggande insatser, välfärdsteknik och utveckling av hemtjänsten eftersom fler kommer att behöva stöd i hemmet i framtiden.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska har du också särskilt ansvar för kvalitet och utveckling. Du vägleder kollegor, informerar och bidrar till ett tryggt och professionellt arbetssätt och utveckling av arbetsrutiner. Du deltar aktivt i kvalitets- och utvecklingsarbete tillsammans med övriga ombud i en kvalitetsgrupp. Hos oss kan du utvecklas genom att bidra till omvårdnadsarbete och vardagsrehabilitering, dokumentation och registerarbete, anhörigperspektiv samt teamsamverkan med legitimerad personal.
Du arbetar även med personlig omvårdnad och stöd i brukarens hem. Du bidrar till trygghet och en meningsfull vardag. I arbetet ingår delegering av läkemedel och insulin. Du är fast omsorgskontakt för ett antal brukare och ansvarar för att upprätta och följa upp genomförandeplaner. All dokumentation sker i verksamhetssystemet VIVA, där vi samlar information om brukarens behov och insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning med påbyggnad till specialistundersköterska eller blir klar med din påbyggnadsutbildning under 20262027. Alternativt kan du vara en erfaren undersköterska med ambition att utvecklas i yrket. Du har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, och grundläggande IT-kunskaper. Du kan ta delegering för läkemedel och insulin, har B-körkort och kan cykla. Erfarenhet av äldreomsorg och gärna arbete inom hemtjänst är starkt meriterande.
Vi söker dig som är trygg, flexibel och lösningsorienterad. Du har god samarbetsförmåga och ett pedagogiskt förhållningssätt eftersom du vägleder och stöttar kollegor i det dagliga arbetet. Du har tydligt brukarfokus och ett intresse för kvalitet, rutiner och utveckling. Du vill bidra till en bättre verksamhet och en positiv arbetsmiljö. Vi värdesätter laganda, ett öppet klimat och ett positivt förhållningssätt.
Välkommen med din ansökan!
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag! På intervjun får du träffa enhetschefen samt några kollegor och höra hur det är att arbeta hos oss.
För att bli aktuell behöver du visa upp bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller tjänstgöringsintyg enligt övergångsregler från 1 juli 2023.
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Kristin Evensson kristin.evensson@eskilstuna.se 016-710 10 79 Jobbnummer
9791821