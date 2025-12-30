Specialisttandläkare inom Oral Protetik
2025-12-30
Specialisttandvården Kaniken
Vill du bli en del av vårt engagerade team inom specialisttandvården i Uppsala?
Folktandvården i Region Uppsala växer och utvecklas. Vi söker nu en specialisttandläkare inom Oral protetik som vill vara en del av vårt fantastiska team. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fantastiska möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Som specialisttandläkare hos oss får du:
• Möjlighet att fördjupa dig inom dina kliniska intresseområden.
• Tillgång till FoU-medel för att driva innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt.
• Möjlighet att arbeta som handledare, undervisa och delta i konsultationsverksamhet.
Specialisttandvården Kaniken i centrala Uppsala erbjuder högspecialiserad vård i nära samarbete med både tandvården och sjukvården. Hos oss möter du en dynamisk arbetsmiljö där enheterna för endodonti, oral protetik, parodontologi och klinisk bettfysiologi verkar under gemensam ledning.Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialistutbildning i Oral Protetik. Du som är ST-tandläkare under specialistutbildning med 6 månader kvar till examen är också välkommen att söka. Intyg fodras då från utbildningsledare om beräknad tidpunkt för examination. Forskning och utveckling är meriterande.
Du är en engagerad, driven person med ett entusiastiskt förhållningssätt. Du tar gärna initiativ och arbetar strukturerat samt bidrar till ett gott arbetsklimat. Du kommunicerar och samarbetar lätt med andra och upprätthåller ett professionellt och respektfullt bemötande av patienter och kollegor. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet, ditt kvalitetsmedvetande och din vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, eller deltid om så önskas. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi läser ansökningar löpande och genomför intervjuer under ansökningstiden, så vänta inte med att söka.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Välkommen till Specialisttandvården Kaniken - en arbetsplats där vi värdesätter utveckling och gemenskap!
Vill du veta mer?
Upplysningar:
Verksamhetschef Meral Karakas, 018-61 741 63
Ämnesföreträdare Maria Erkapers, 018-611 63 80
För TT Isabel Brundin, 070- 508 13 10
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt kopia på yrkeslegitimation. Sista ansökningsdag är 20/1-2026.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
