Specialistsköterska

Försvarshälsan Berga
Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i landet. Försvarshälsan ansvarar för hälso- och sjukvård för värnpliktiga och kadetter samt företagshälsovård för anställd personal inom Försvarsmakten. Vid Försvarshälsan arbetar läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut/sjukgymnast, psykolog samt medicinsk sekreterare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sjuksköterska vid Försvarshälsan är arbetsuppgifterna mycket varierande. På mottagningen bedrivs sjukvård med medicinska bedömningar av värnpliktiga och kadetter, som liknar det arbete som bedrivs på vårdcentral. Du deltar i mottagningens företagshälsovårdsarbete med vaccinationer, telefonrådgivning, arbetsrelaterad sjukvård och lagstadgade hälsoundersökningar för anställd personal.
Utanför mottagningen förekommer tjänstgöring vid olika typer av militära övningar såväl på land som till sjöss, för att självständigt upprätthålla sjukvårdsberedskap vid militär övningsverksamhet. Vidare förekommer utbildningsuppdrag med olika inriktning gentemot värnpliktiga och anställda.
Försvarsmakten är under stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma utvecklas över tid.
Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med relevant specialist-/vidareutbildning inom ambulanssjukvård, akutsjukvård eller anestesivård.
• Minst fem års klinisk yrkeslivserfarenhet.
• B-körkort. Dina personliga egenskaper
Du är driven och kundorienterad. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team med övriga professioner. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Genomgått kurs i PHTLS/AMLS
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Hårsfjärden
Civil befattning
Tillträdesdatum. Enlig överenskommelse
Med tjänsten följer flextidsavtal samt tre friskvårdstimmar per vecka som ingår i arbetstiden.
Upplysningar om befattningen
Emelie Diseus. Leg. Distriktssköterska. Platschef Försvarshälsan Berga: 072 981 46 76
Stefan Simmerlein. Leg. Distriktsläkare. Läk ML Försvarshälsan Berga: 073 150 48 58
Fackliga företrädare
SACO Fredrik Wilson
OFR/S: Björn Engren
nås via FM växel: 010-825 10 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.
Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen och 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/stockholms-amfibieregemente-amf-1/
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
