Specialistsjuksköterska i diabetes
2026-02-23
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum (PVC) Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning
Vi erbjuder dig som ny sjuksköterska i verksamheten en skräddarsydd introduktion efter dina behov med egen mentor. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns goda möjligheter till personlig utveckling inom det egna ansvarsområdet diabetes.
Vårdcentralen Sandbyhov är belägen i Norrköping och har idag cirka 15 200 listade invånare. Vårdcentralen ligger i ljusa och moderna lokaler. Vi är bemannade med kompetent och erfaren personal, cirka 65 medarbetare.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Som diabetessköterska vid vårdcentralen kommer du att ha omväxlande arbetsuppgifter med framförallt telefonrådgivning/digital vård och egen mottagningsverksamhet. Här möter du ett brett spektrum av patienter både avseende ålder och symtom. Ingen dag är den andra lik .Du ingår i team tillsammans med andra yrkesgrupper ,du arbetar även självständigt och göra egna bedömningar både per telefon och på din mottagning.
Arbetsgrupp
Vi är en stor vårdcentral med många olika professioner bland annat sjuksköterskor, distriktssköterskor, distriktsläkare , ST-läkare, undersköterskor med flera.
Om dig
Du är legitimerad specialistsjuksköterska inom diabetesvård. Övriga utbildningar inom relevanta eller närliggande områden är meriterande.
Vi söker dig som diabetessköterska , gärna med några års erfarenhet i yrket. Tidigare arbete inom primärvård, telefonrådgivning är meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du behöver också kunna hantera olika IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg och stabil och har en god självinsikt. Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
