Specialistläkare Klinisk Kemi
Unilabs AB / Läkarjobb / Eskilstuna Visa alla läkarjobb i Eskilstuna
2025-12-09
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unilabs AB i Eskilstuna
, Västerås
, Katrineholm
, Örebro
, Nyköping
eller i hela Sverige
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt värde för våra patienter och kunder. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
VAD
Unilabs utför laboratoriediagnostik och analyserar prover från både öppen- och slutenvården inom hela Stockholmsområdet men även från övriga delar av landet.
Just nu söker vi specialistläkare inom klinisk kemi. Vi söker dig som vill vara med och bidra till diagnostik med hög kvalitet, skapa effektiva arbetsprocesser och ge förstklassig kundservice. Du kommer att arbeta brett inom olika områden och med olika metoder inom antingen klinisk kemi och samtidigt fördjupa dig i varierande frågeställningar.
Unikt för Unilabs är vårt regionsövergripande arbete där vi utnyttjar våra resurser och vår kompetens på bästa möjliga sätt och stöttar varandra, kunderna och patienterna på plats och på distans.
Du som specialistläkare ingår i ett regionalt team där olika professioner arbetar tillsammans, och även i en regionsövergripande läkargrupp. Ansvarsområden delas upp i läkargruppen beroende på kunskap, intresse och verksamhet. Detta arbetssätt leder till att du får omfattande stöd från olika kompetenser även på distans och du delar med dig av din kunskap till andra - kollegor, medarbetare eller kunder - på ett pedagogiskt sätt.
VEM
Till den här rollen söker vi dig som:
• Är specialistläkare inom Klinisk kemi
• Behärskar svenska i tal och skrift
På Unilabs väger personlighet och inställning lika tungt som erfarenhet och kompetens. Vi söker dig som är nyfiken och har en egen drivkraft att utveckla våra diagnostiska tjänster. Du har också ett intresse för att utvecklas som specialistläkare och trivs i den medicinska konsultrollen och i mötet med kunden. Du är kommunikativ med en mycket god samarbetsförmåga såväl internt som externt. Vidare är du lyhörd och öppen för att tänka nytt och brinner för att arbeta med ständiga förbättringar som bidrar positivt till både patienten, våra kunder och vår egen verksamhet.
Placeringen är inom disciplinen för Klinisk Kemi vid Unilabs Laboratoriemedicin i Stockholm (på våra laboratorier i Solna samt på S:t Görans Sjukhus) och/eller i region Sörmland (Eskilstuna). Kollegor finns också på plats i Skövde.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unilabs AB
(org.nr 556118-7179), https://unilabs.se/ Arbetsplats
Unilabs Jobbnummer
9636321