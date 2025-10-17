Specialistläkare inom neurologi
Nu söker vi dig som vill bli vår nya specialistläkare och ingå i teamarbetet på vår neurolog-mottagning.
Vill du bli en av oss? Vi har verksamhet inom akutsjukvård, endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, geriatrisk ortopedi, hematologi, kardiologi, lungmedicin och neurologi.
Vi har för närvarande 43 vårdplatser och cirka 280 medarbetare med många olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans för att ge den bästa vården till befolkningen i västra Östergötland.
Vårt erbjudande
Medicinska specialistkliniken (MSK) bedriver en bred internmedicinsk verksamhet på lasarettet i Motala. Närheten till universitetssjukhuset i Linköping ger goda möjligheter till samverkan såväl i den kliniska vardagen som i utbildning, forskning och utveckling. I vårt uppdrag ingår akutsjukvård, slutenvård och öppenvård. Vi har ett nära samarbete med närvårdskliniken/LAH.
Att bo i Motala är att välja ett vattennära boende i bra prisklass, med närhet till det mesta. Det kallar vi vardagslyx! Närheten och cykelavståndet till både strand, natur och stadsliv tillsammans med ett bekvämt pendlingsavstånd till 4 större städer - Linköping, Norrköping, Jönköping och Örebro ger goda möjligheter till ett rikt liv. Välkommen till Motala - Östergötlands sjöstad!
Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete med tjänstgöring huvudsakligen på vår neurologmottagning men finns intresse för även viss avdelningsverksamhet till exempel på vår strokeavdelning så kan det vara välkommet, dock inget krav. Medicinsk kvalitet står högt på agendan varför utvecklingsarbete är en del av det vardagliga arbetet. I arbetet ingår även handledning/utbildning av yngre kollegor och andra yrkesgrupper.
På vår neurologmottagning jobbar idag två neurologer, vilka jobbar heltid sedan 13 respektive 16 år tillbaka, med i huvudsak allmänneurologi. Tre sjuksköterskor jobbar på mottagningen samt även undersköterskor och vårdadministratör. Man jobbar med etablerade teamträffar. Neurologmottagningen har regelbundna rondträffar samt samarbete med neurologen på universitetssjukhuset i Linköping
Arbetsgrupp
Vi prioriterar läkares möjlighet till fortbildning och återhämtning, vilket gör att vi nu söker dig som vill förstärka och ingå i klinikens ordinarie läkargrupp med cirka 35 trevliga kollegor. Som medarbetare på vår klinik förväntas du bidra till verksamhetens utveckling och du har ett gott bemötande till såväl patienter som till arbetskamrater.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare inom neurologi. Tidigare erfarenhet inom specialistområdet är meriterande men inte ett krav. Du får gärna vara internmedicinare i botten.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Det finns möjlighet att arbeta 50 % enbart på neurologmottagningen eller att arbeta 100 % och då även vara på 50 % på vår strokeavdelning. Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön
Överläkare/Läkarchef Thomas Gars thomas.gars@regionostergotland.se 073-2564252 Jobbnummer
