Specialistläkare i psykiatri
Nova Psykiatri Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2025-09-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nova Psykiatri Sverige AB i Malmö
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om Nova Psykiatri
Nova Psykiatri grundades med en vision om att revolutionera psykiatrin och behandling av psykiska ohälsa. Vi strävar efter att erbjuda en modern och patientcentrerad vårdupplevelse. För närvarande fokuserar vi främst på utredningar av ADHD och Autism, samt medicinsk behandling efter diagnos. Vår ambition är dock att bredda vårt utbud och hjälpa så många patienter som möjligt genom innovativa och evidensbaserade metoder inom psykiatri och mental hälsa.
Dagens psykiatri präglas av traditionella metoder och ett ofta långsamt arbetssätt, där tekniska framsteg och patientens behov sällan står i fokus. Många patienter har svårt att navigera i ett komplext offentligt system eller vänder sig till stora vårdgivare där de riskerar att bli en anonym siffra i mängden. Vi har valt att göra saker annorlunda genom att sätta patienten i centrum och erbjuda psykiatrisk vård med en femstjärnig service. Vår strategi bygger på patientupplevelse, kvalitet och effektivitet, där vi använder modern teknik och innovativa arbetsmetoder för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet.
Vårt engagerade team är kärnan i vår verksamhet och består främst av psykologer, läkare och sjuksköterskor. Nova Psykiatri grundades i januari 2024 och har idag cirka 25 medarbetare - och vi växer snabbt. Nu söker vi fler drivna personer som vill vara med och forma framtidens psykiatri tillsammans med oss. Vi lägger mycket fokus på att anställa Sveriges duktigaste medarbetare, samt att alla här ska trivas bättre hos oss än någon annanstans. Novas vision är att visa hur psykiatri kan fungera, för såväl patienter som för medarbetare. Vi tror det går att göra mycket bättre. Vi drivs av att hela tiden förbättra patientnöjdheten, hålla hög kvalitet, och samtidigt höja effektiviteten genom minskad administration. Vi tror att vi når allt detta genom att ha kul tillsammans, våga göra misstag, samt genom att våga sträva mot att vara bäst på det vi gör.
Om rollen
Vi söker en specialistläkare i psykiatri som vill bli en del av vårt team. Läkarbedömningarna sker i Malmö och Köpenhamn, medan övriga arbetsuppgifter kan utföras på distans.
Skulle du sakna dansk legitimation så hjälper vi dig med ansökan.
Primära arbetsuppgifter:
Läkarbedömning vid neuropsykiatriska utredningar av primärt vuxna men även barn, med frågeställning ADHD och/eller Autism.
Efterföljande medicinsk behandling.
Delar av utredningarna kan ske digitalt, men utförs primärt fysiskt tillsammans med patienten.
Utöver utredningar kan det bli aktuellt att en del av arbetet sker med andra arbetsuppgifter. Dessa uppgifter kommer tas fram i samråd med dig, för att vara någonting som du tycker är roligt och givande.
Exempel på vad övriga arbetsuppgifter kan vara:
Handledning av kollegor.
Bidra i att förbättra företagets processer.
Hålla internutbildningar.
Utveckla behandlingsprogram för patienter efter genomförd utredning.
Vem vi söker
Specialistläkare inom psykiatri.
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar med bred frågeställning är meriterande.
Trivs med att arbeta självständigt och som värdesätter frihet under ansvar.
Vi letar efter dig som är intresserad av att kombinera effektivitet, kvalitet och patientnöjdhet i ditt arbete. Du är även driven, gillar att utvecklas och öppen för förändringar. Du ser patienten som någon vars förväntningar du alltid vill försöka överträffa, och du vill hela tiden förbättras.
Vi söker en specialistläkare i psykiatri som kan möta och behandla en bred patientbas. Vår verksamhet är inriktad på flera patientgrupper som inkluderar barn, ungdomar och vuxna.
Vad vi erbjuder
Möjlighet att få vara med tidigt på en spännande företagsresa mot att ha Sveriges nöjdaste patienter och anställda.
Stor grad av frihet och eget ansvar.
Flexibla arbetstider. Möjlighet att lägga upp arbetsveckorna på ett sätt som passar dig.
Hybrid: Arbeta delar av arbetet hemifrån.
Ett administrativt team som avlastar dig med mycket av det administrativa i arbetet, så att du kan fokusera så mycket som möjligt på arbetet med patienterna.
Var med och påverka och förbättra verksamheten. Förbättringsidéer uppmuntras starkt.
Konkurrenskraftig lön.
Tjänstepension.
Friskvårdsbidrag: 5000 SEK per år.
5 veckors semester, med 1 extra semesterdag för varje år du är kvar på företaget.
Användarvänlig teknik: Nova erbjuder Macbook till alla anställda. Utöver det får du bl.a. skärm, hörlurar och kamera för hemarbete, samt nya och användarvänliga system att arbeta i.
Möjligheter till vidareutbildningar såväl internt som externt.
Sociala aktiviteter tillsammans såsom AWs, fester och events tillsammans med kollegor.
Anställningsform: Heltid Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten planeras att tillsättas så snart som möjligt. Sök gärna därför direkt om du är intresserad! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nova Psykiatri Sverige AB
(org.nr 559361-8332), https://www.novapsykiatri.se Arbetsplats
Nova Psykiatri Kontakt
Nova Psykiatri emma@novapsykiatri.se Jobbnummer
9500267