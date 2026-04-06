Specialistläkare i neurologi
2026-04-06
Publiceringsdatum2026-04-06Dina arbetsuppgifter
Är du en engagerad och driven neurolog som söker en ny utmaning? Vill du vara en del av ett härligt team med högt i tak? Välkommen till oss på Neurokliniken i Solna.
Hel- eller deltidstjänst om minst 50%. Tjänsten har sin primära utgångspunkt på Neurokliniken i Solna med 50% tjänstgöring på mottagningen. Önskar man högre tjänstgöringsgrad finns möjlighet att utöka det i digital form upp till 100%. Detta sker genom goda möjligheter att komplettera med digitalt arbete på distans via Migränhjälpen enligt överenskommelse.
Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Arbetstiden är flexibel och kan anpassas efter överenskommelse.
Intervjuer sker löpande så ansök redan idag. Randstad Care ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av Neurokliniken. För mer information om tjänsten eller för ett förutsättningslöst samtal, kontakta gärna: Pernilla Håkansson Rekryteringskonsult Randstad Care 070-1606446 alt. pernilla.hakansson@randstad.se
Ansvarsområden
Både på Neurokliniken och Migränhjälpen erbjuder vi en mycket flexibel anställning. Vi tror på att varje individ är unik även när kommer till arbetslivet. Därför jobbar vi med individuella upplägg kring schema och arbetstider, baserat på våra anställdas önskan. På den fysiska mottagningen består ditt arbete av allmän neurologiska utredningar så som parkinson, migrän, epilepsi och dystori.
Här ges du som läkare frihet att forma din yrkesvardag. Du har goda möjligheter att kombinera fysisk vård på kliniken med digital vård på distans och du förlägger din arbetstid efter eget önskemål - oavsett om du föredrar dagtid, kvällstid, vardagar eller helger. För att säkerställa din arbetsbalans har vi dessutom inga jourer och håller stängt alla röda dagar.Kvalifikationer
Din profil och kompetens
• Specialistläkare i neurologi (Krav). Vi ser att du gärna har minst två års erfarenhet som färdig specialist inom neurologi.
• Självgående beslutsfattare: Du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna beslut.
• Samarbetsförmåga: Du är samtidigt en god samarbetspartner med utmärkta kommunikationsfärdigheter.
• Utvecklingsdriven: Du har ett starkt intresse för digital hälsa och att aktivt driva utveckling.Om företaget
Migränhjälpen Norden AB
Vi har i uppdrag från Region Stockholm att utföra vård inom vårdval specialiserad neurologi, vilket är en trygghet i din framtida anställning hos oss. På vår öppenvårdsmottagning Neurokliniken i Solna tar vi emot, utreder och behandlar patienter med olika neurologiska sjukdomstillstånd såsom Parkinsons sjukdom, cervikal dystoni, epilepsi, RLS och polyneuropati. Vi har även en digital klinik, Migränhjälpen, där är det uteslutande migränpatienter som behandlas. Det går utmärkt att kombinera dessa två delar av vår verksamhet om man önskar jobba både fysiskt och på distans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
171 64 SOLNA Arbetsplats
Migränhjälpen Norden AB
