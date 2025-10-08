Specialistläkare Asih Sollentuna
2025-10-08
Är du specialistläkare med eller utan tilläggsspecialitet i palliativmedicin och nyfiken på hur vi i Aleris arbetar inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)? Vi söker nu dig som är intresserad av att bidra till att bibehålla ett gott teamarbete och hög patientsäkerhet i vårt team i Sollentuna. Om oss Våra enheter ligger utspridda i norra delen av Stockholm på fem platser. Teamen är multiprofessionella där läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator ingår. Vi har lång erfarenhet av att bedriva avancerad sjukvård i hemmet med fokus på personcentrerad vård. Patienterna har ofta en komplex symtombild och vanligt förekommande diagnoser är exempelvis cancersjukdomar, hjärtsvikt och KOL. Som specialistläkare kommer du ha ett medicinskt ansvar för ca 35 patienter men det kan variera då vi också hjälper varandra under ledigheter. I teamet i Sollentuna arbetar du tillsammans med annan specialistläkare vilket ger ett kollegialt utbyte i vardagen. Du kommer tillsammans med enhetschefen och din specialistläkarkollega vara en viktig del i att leda och utveckla teamet såsom ASIH som vårdform.
Rollen Vi söker dig som är specialistläkare med stort intresse av palliativ vård. Tilläggsspecialisering inom palliativ medicin är meriterande. Vi ser också att du har ett intresse för vårdformen som vi bedriver och är redo för en ny spännande utmaning där du får arbeta tillsammans med erfarna specialistläkare i ett multiprofessionellt team.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att undersöka, bedöma och behandla patienter. Du deltar i teamarbetet där flera professioner ingår samt medverkar i olika utvecklingsarbeten inom verksamheten. Du har kontinuerlig kontakt och arbetar nära andra specialistläkare inom verksamheten och andra vårdgivare.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
Friskvårdsbidrag 4000 kr
Flera förmåner och rabatter genom Benefits förmånsportal
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
Fredagsfrukost
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten
Om dig Vi söker en specialistläkare som har god samarbetsförmåga, vill utvecklas och bidra. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för palliation. Vi arbetar i en kunskapsintensiv verksamhet där Aleris värderingar: ansvarsfullt, enkelt och innovativt vägleder oss i vårt dagliga arbete.
Att kunna ge ett trevligt patientbemötande och ha humor är också viktiga egenskaper som vi värdesätter. Vi ser även att du är lugn och stabil som person och trivs i en varierande vardag.
B-körkort krävs.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstid per vecka: 40 timmar
Anställningen innefattar jourarbete
Tillträde: Enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Ansökan Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansöker gör du genom att fylla i formuläret nedan. Vi gör löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ingrid Dunder, tf läkarchef på tel. 073 029 02 36 eller ingrid.dunder@aleris.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9546465