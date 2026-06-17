Specialistläkare Allmänmedicin
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Ale Visa alla läkarjobb i Ale
2026-06-17
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Ale
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Närhälsan Älvängen vårdcentral är en stabil och välfungerande enhet med kompetenta och erfarna medarbetare. Hos oss är cirka 7 700 patienter listade. Vi erbjuder en bred verksamhet med lättakut, planerad läkarmottagning, BVC samt flera sköterskemottagningar, bland annat inom diabetes och astma/KOL. På vårdcentralen finns även ett psykosocialt team med psykolog, KBT‐terapeut och rehabkoordinator. Vårt BVC ligger i nybyggda lokaler och ingår i Älvbarnens familjecentral i Älvängen.
Älvängen är en trivsam och växande ort med goda kommunikationer. Vårdcentralen ligger centralt, nära Göta älv och med närhet till både tåg och buss, vilket gör pendlingen smidig från både Göteborg och Trollhättan.
Vi arbetar aktivt med utvecklings- och förbättringsarbete för att möta patienternas behov. Här värdesätter vi gott bemötande, nära samarbete och en arbetsmiljö där både medarbetare och patienter ska trivas. Läs gärna mer om Närhälsans förmåner och möjligheter på vår hemsida: narhalsan.se
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer arbeta med mottagningsarbete och digitala vårdmöten i första linjens vård.
Du och dina kollegor bildar ett team med möjlighet att utveckla verksamheten. Vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande klimat. I rollen ingår även handledning av ST- och AT- läkare samt läkarstudenter, det är en viktig del av vårt uppdrag att utbilda morgondagens vårdpersonal. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom kontinuerlig fortbildning om tio dagar per år.
Om dig
Du är legitimerad läkare och har specialistutbildning i området allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt men ändå vill delta i verksamhetens utvecklingsarbete. I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Svenstorpsvägen 1 (visa karta
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446 37 ÄLVÄNGEN Arbetsplats
Närhälsan Älvängen vårdcentral Kontakt
Vårdcentralchef
Emelia Önebro emelia.onebro@vgregion.se +46725325789 Jobbnummer
9967110