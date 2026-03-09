Specialistläkare Allmänmedicin
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Vara Visa alla läkarjobb i Vara
2026-03-09
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Vara
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Närhälsan Vara vårdcentral ligger på landet men centralt i regionen, med närhet exempelvis till Göteborg, Vänersborg, Borås och Herrljunga inom ungefär 1 timmes resväg.
Vi har cirka 14 700 listade patienter och arbetar för att öka kontinuiteten. Vi är därför uppdelade i 4 team, bestående av både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, psykolog och administrativ personal. Tre gånger i veckan samlas teamen för att gå igenom sina patienter och förarbeta inför kommande kontakter och besök.
Vi har varje dag en bedömningsmottagning där läkare, sjuksköterska och undersköterska samarbetar kring våra akuta ärenden. Två dagar i veckan ingår även fysioterapeut i vår bedömningsmottagning, i samarbete med Närhälsan rehab. Vi arbetar även övriga dagar nära rehabmottagningen eftersom de har sina lokaler i samma byggnad. Förutom sedvanlig vårdcentralsmottagning har vi även en familjecentral vilka BVC har ett nära samarbete med. I samma byggnad finns också äldreboende och korttidsboende och vi har ett väl utvecklat samarbete med kommunal hälso- och sjukvård.
Arbetet som specialistläkare i allmänmedicin hos oss erbjuder möjlighet att arbeta såväl fysiskt som digitalt, med möjlighet att arbeta viss tid hemifrån. Är du läkare med ett stort intresse för teamarbete och utveckling är du rätt person för oss.
Vi är stolta över vår vårdcentral och tillsammans med dig bildar vi en arbetsgrupp som präglas utav hög kompetens och ett stort engagemang. Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas och att det är en god stämning på arbetsplatsen. Vi arbetar kontinuerligt med olika förändrings- och utvecklingsprojekt.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Arbetsuppgifterna omfattar det breda allmänmedicinska området med mottagningsarbete, såväl planerade som akuta mottagningstider. Viss jourtjänstgöring på Lidköpings jourcentral ingår i ditt uppdrag.
Vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande arbetsklimat. I arbetet som specialistläkare hos oss ingår även handledning av ST-läkare samt läkarstudenter, det är en viktig del av vårt uppdrag att utbilda morgondagens vårdpersonal. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom kontinuerlig fortbildning om tio dagar per år.
Om dig
Du är legitimerad läkare och har specialistutbildning i området allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Har du handledarutbildning, tidigare arbetat som medicinsk rådgivare eller med gruppen barn och unga är det meriterande. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt men ändå vill delta i verksamhetens utvecklingsarbete. I arbetet möter du många olika patienter, därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/667". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Vara vårdcentral Kontakt
Anne Robertsson, Enhetschef 0735-192052 Jobbnummer
9784794