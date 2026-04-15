Specialist inom Medallia-plattformen
Doer Bemanning AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-04-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doer Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
För vår kunds räkning söker vi en specialist inom Medallia-plattformen.
Du kommer att ha en central roll i vårt arbete med kundupplevelse (CX) och arbeta med Medallia-plattformen för att utforma, utveckla, konfigurera och optimera feedbackflöden genom hela kundresan - från försäljning och leverans till eftermarknad och drifttjänster. Du samarbetar nära produktägare, intressenter och tvärfunktionella team för att forma hur vi globalt samlar in och använder kundfeedback. Rollen innebär även ansvar för att förvalta och vidareutveckla systemet för kundfeedback och undersökningar som bygger på Medallia. Du driver också utvecklingen av nya funktioner och förbättringar för att stärka plattformens prestanda och de insikter den genererar.
Vi söker dig som har:
• 5-8 års praktisk erfarenhet av arbete med Medallia-plattformen (t.ex. konfiguration och backend)
- Certifieringar som Medallia Admin och Product är ett krav
- Goda kunskaper inom webbteknologier såsom JavaScript, HTML, CSS och API:er
- Erfarenhet av CX och feedbackprocesser, inklusive design och implementering av feedbackloopar
- Stark analytisk förmåga och ett fokus på att omsätta insikter till förbättringar
- Meriterande med erfarenhet av AI/NLP, dashboards, CRM-system (t.ex. Salesforce) samt distribuerade system
Vi erbjuder bra lön och förmåner för rätt person.
Om detta låter intressant, och du passar in på beskrivningen - då vill vi gärna prata med dig och berätta mer!
Ansök genom att skicka in ditt CV till rekrytering@doerbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: rekrytering@doerbemanning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medallia".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doer Bemanning AB
(org.nr 559154-2690) Arbetsplats
D E & P Consulting AB Jobbnummer
9857281