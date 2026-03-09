Specialist ILS/ILS-ingenjör - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Maskiningenjörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskiningenjörsjobb i Eskilstuna
2026-03-09
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en ILS-ingenjör till Eskilstuna. Vi söker dig med civilingenjörsutbildning och erfarenhet inom området ILS (Integrated Logistics Support) eller systemteknikområdet. Vill du ha ett arbete i en myndighet som växer och där du får bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga? Vi behöver dig, skicka in din ansökan redan idag!
Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga - för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag som ILS-ingenjör på Fortifikationsverket
Fortifikationsverket är en myndighet med samhällsviktig verksamhet, som är i stark tillväxt. Ett av våra huvuduppdrag är att utveckla den fortifikatoriska kompetensen för totalförsvaret. Enheten Teknik och Utveckling av Fortifikation och Fastigheter (TUFF) ansvarar för fortifikatoriskt skydd och består av fem grupper; Program, Teknisk försörjning, Produktutveckling, Anläggning och fastighet samt Skyddsutveckling med totalt drygt 60 medarbetare i olika specialistroller.
Nu utökar vi med en ny befattning med fokus på ILS för att öka systemsäkerheten och produktkvalitén genom hela livscykeln. Den nya tjänsten som utvecklingsingenjör eller specialist inriktning ILS är placerad i gruppen Anläggning och fastighet som ansvarar för kravställning, analys och verifiering av lösningar för skydd och försörjning på både system- och komponentnivå. I den här rollen kommer du samarbeta tätt med systemingenjörer och produktutvecklare inom enheten och resor ingår i tjänsten.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
• Göra underhållsanalyser genom hela livscykeln tillsammans med produktutvecklare, förvaltare och driftpersonal.
• Tillsammans med systemingenjörer stödja framtagandet av specifikationer för skydds- och försörjningslösningar.
• Identifiera kritiska reservdelar och följa upp anskaffningen av dessa.
• Göra driftsäkerhets- och avvecklingsanalyser för skydds- och försörjningslösningar.
• Stödja produktutvecklarna med livscykelkostnadsanalyser tidigt i utvecklingsprocessen.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är civilingenjör inriktning maskinteknik eller motsvarande. Alternativt har du annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi vill att du har några års arbetserfarenhet som ILS-ingenjör, systemingenjör eller liknande. Vidare vill vi att du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska, god administrativ förmåga samt vana att använda administrativa IT-system. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har en utbildning inom systemteknik. Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av arbete med produktutveckling samt inom försvarssektorn.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Vi söker dig som samarbetar väl med andra, är flexibel och prestigelös samt har fokus på att nå gemensamma mål. Du arbetar analytiskt och strategiskt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du hittar snabbt lösningar när problem uppstår och är samtidigt strukturerad, noggrann och bra på att planera ditt arbete så att deadlines hålls.
Arbetsklimatet hos oss är självständigt och innebär stort ansvar samt att det blir viktigt att ha stor förståelse för att arbeta i en miljö med hög sekretess.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Våra lokaler är centralt belägna med bara tio minuter från Resecentrum i Eskilstuna.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 29 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Elfving 010-44 44 156 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Månadslön, heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsspecialist
Eva Bjälkander eva.bjalkander@fortifikationsverket.se Jobbnummer
9785146