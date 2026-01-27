Specialist i allmänmedicin + MAL
Välkommen till Capio Vårdcentral Sjöbo! Vi är en vårdcentral med 4500 listade patienter där vi arbetar för att erbjuda högkvalitativ vård och inspirerande arbetsmiljö. Vår vårdcentral står för omsorg, trygghet och utveckling, och vi söker ständigt efter nya sätt att förbättra och förnya vår verksamhet.
Våra fyra hörnstenar är: Visa riktning - Visa tillit - Vara modig - Främja samarbete.
Vi är ett engagerat team med en stark samarbetskultur som värdesätter varje medarbetares bidrag.Dina arbetsuppgifter
Som specialist i allmänmedicin hos oss kommer du arbeta med akut- och planerat mottagningsarbete med det breda allmänläkaruppdraget som bas. Arbetet är omväxlande och självständigt där du får möta patienter i alla åldrar. På vår mottagning arbetar vi teambaserat för att på bästa sätt ta tillvara på yrkesgruppernas olika kompetenser och för att våra patienter ska få ett så smidigt och effektivt omhändertagande som möjligt.
Kvalifikationer: Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin med ett intresse av arbete på vårdcentral.
Vid intresse för MAL-skapet diskuterar vi detta vid en intervju.
Vi erbjuder
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje dag, fredagar lite bullar
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Dagliga ronder med alla professioner
Vem är du?
Som person är du prestigelös och bemöter människor med respekt. Du förenar självständigt arbete med en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Du värnar om patientens behov och eftersträvar god kvalitet i ditt arbete. Goda kunskaper i svenska tal och skrift. Vi ser till personlig lämplighet vid en anställning hos oss. Du värnar väl om dina arbetskollegor och visar respekt för deras arbete. Du skall ha tänket "allas arbeten är lika mycket värda". Du gillar primärvården för att den är oförutsägbar och helande. Du skall ha förståelse för att vi även arbetar gentemot kommun, sjukhus och andra professioner som behöver vår hjälp. Är du förändringsbenägen och även gillar AI då är du på rätt väg att börja hos oss på Capio. Du skall ha en förståelse och tycka det är kul att utbilda och lära andra av din kunskap. Handledning? Javisst skall du gilla detta med. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få möjligheten att välkomna dig till vårt fantastiska team!
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
