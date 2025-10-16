Specialist i allmänmedicin
2025-10-16
Medipart Vårdcentral och BVC är en privat, väletablerad vårdcentral centralt i Partille. Vi erbjuder trygg, tillgänglig och patientfokuserad vård för hela familjen - från barnhälsovård till äldreomsorg.
Hos oss arbetar ett engagerat och väl sammansvetsat team av distriktsläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, BVC-sköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare. Vi har korta beslutsvägar, en familjär atmosfär och en stark vilja att ge våra patienter vård med kvalitet, omtanke och kontinuitet.
Vi växer och söker nu en distriktsläkare som vill bli en del av vårt team och bidra till att utveckla vårdcentralen vidare.
Hos oss får du ett varierat, meningsfullt och självständigt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar sedvanligt vårdcentralsarbete:
Mottagningsarbete med både planerade och akuta patientbesök.
Löpande medicinsk uppföljning och helhetsansvar för dina listade patienter.
Deltagande för att gemensamt driva kvalitets- och utvecklingsarbete.
Handledning av AT- och ST-läkare vid behov.
Delat ansvar för teambesök på BVC.
Delat ansvar för närbeläget korttidsboende
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin eller ST-läkare som snart är klar med din utbildning. Du trivs i ett samarbetsinriktat team och uppskattar positiv, omtänksam arbetsmiljö. Du är engagerad, ansvarstagande och vill bidra med utveckling och arbetsglädje.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka - därför välkomnar vi särskilt kvinnliga sökande till vårt team.
Vi erbjuder
En trygg anställning med konkurrenskraftig lön och förmånliga villkor.
Flexibla arbetstider och möjlighet till deltid.
En modern vårdcentral med korta beslutsvägar och engagerade kollegor.
En familjär och trivsam arbetsplats där vi värnar om arbetsglädje och balans i livet.
