Specialist Geoteknik
Trafikverket / Gruv- och metallurgijobb / Luleå Visa alla gruv- och metallurgijobb i Luleå
2026-02-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Luleå
, Boden
, Överkalix
, Skellefteå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Söker du spännande och utvecklande arbetsuppgifter och vill vara med och forma hållbara lösningar i några av Sveriges intressantaste investeringsprojekt inom väg och järnväg? Här är jobbet!
Specialist GeoteknikPubliceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som geotekniker kommer du att bli en del i vår kompetenta specialistorganisation som arbetar både med större och mindre investeringsprojekt.
Du arbetar i projektets olika skeden för att, tillsammans med övriga projektdeltagare och teknikområden, få fram de bästa lösningarna avseende tekniska aspekter, miljö, livscykelkostnad och samhällsnytta. Du är sakkunnig inom ditt specialistområde och stödjer projekten med granskning av tekniska lösningar, projektuppföljning, rådgivning till projektledning och entreprenör. Du är också delaktig vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt i allt från tidiga planeringsskeden till byggnation och uppföljning av ställda krav.
Som specialist inom geoteknik får du vara med och påverka Trafikverkets roll som aktiv beställare och strävan att ligga i framkant gällande utveckling och omvärldsbevakning. Du får även möjlighet att arbeta med övriga kvalificerade geotekniska frågeställningar, tekniska utredningar och att företräda Trafikverket i relevanta branschorganisationer, både nationellt och internationellt. Du kommer att ingå i ett nätverk med ett 40-tal geoteknikspecialister inom Trafikverket, vilket ger dig goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi kan erbjuda dig en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället och är med och formar framtidens infrastruktur. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och fritid för att få en bra helhet i livet.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan. #LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer
Då rollen innebär många interna och externa kontakter är det mycket viktigt att du har en god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Du kommunicerar väl så att du kan agera rådgivare och förmedla budskap på ett bra sätt. Du har också god förmåga att organisera och ta ansvar för ditt arbete. Du har god problemlösningsförmåga och ser helheter när det gäller hur geoteknik samspelar med andra teknikområden som till exempel väg- och spårteknik, men även miljö och ekonomi.
Vi söker dig som
har flerårig relevant erfarenhet från kvalificerade arbetsuppgifter som geotekniker inom infrastrukturprojekt
har civilingenjörsutbildning inom väg och vatten eller samhällsbyggnad med inriktning geoteknik, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet i närtid tillsammans med annan utbildning som vi sammantaget bedömer som likvärdigt
goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
har erfarenhet av planläggning i väg eller järnvägsprojekt
har erfarenhet av geokonstruktionsarbete
har erfarenhet av entreprenad och/eller beställarrollSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Mats Christiansson 0101236730 Jobbnummer
9752552