Vill du ha ett arbete där du kan påverka, som engagerar och allt detta på en arbetsplats som inspirerar? Då är detta rätt plats för dig. Vår kund är en dynamisk organisation som besvarar upphandlingar i konkurrens med andra företag inom medtech och ser alltid till att arbeta enligt lagen om offentlig upphandling.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
I rollen som Specialist för anbud och kontrakt kommer du främst arbeta med upphandlingar och avtalshantering. Du blir en del av teamet inom säljsupport och arbetar i nära samarbete med produktspecialister för att säkerställa att strategier, interna riktlinjer och styrdokument följs. Ditt arbete innefattar även lättare marknadsföring, samt att erbjuda säljsupport till säljare. En viktig del av rollen blir att löpande stötta upphandlingsprocessen och genomföra utbildningsinsatser för att säkerställa enhetligt och effektivt arbete inom företaget.
Ansvarsområden
Leda och administrera anbuds- och upphandlingsprocesser.
Utveckla strategier och processer för anbud och hantering.
Stötta upphandlingsprocessen genom att bevaka relevanta anbud och utforma dem från början till slut.
Säljsupport till produktspecialister/säljchefer.
Samarbeta med Nordic Marketing Group och delta i marknadsföringsaktiviteter.Kvalifikationer
Relevant utbildning och djupgående kunskaper inom Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Betydande arbetslivserfarenhet av offentlig upphandlingsverksamhet.
Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Erfarenhet av att producera dokumentation för upphandlingar, avtalsarbete och prisjusteringar.
Erfarenhet av verktyg såsom Office 365, Sharepoint, OPIC, TendSign, och e-Avrop.Dina personliga egenskaper
Hög integritet, lyhörd, självgående och positiv.
Regelmedveten men också lösningsorienterad och pragmatisk.
Bra på att bygga relationer och arbeta via interna nätverk.
Förmåga att kommunicera budskap på ett pedagogiskt vis.
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat.
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, teknik, logistik, industri, ekonomi och kundtjänst. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Våra ledord är tillit, hjärta och långsiktighet som genomsyrar vår verksamhet. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
