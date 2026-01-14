Spare Parts Editor
2026-01-14
Vi söker en Reservdelsredaktör.
Uppdragsbeskrivning
Som Reservdelsredaktör kommer du att omvandla tekniska konstruktionsspecifikationer till tydlig och korrekt reservdelsinformation. Ditt arbete inkluderar att skapa reservdelslistor och sprängskisser samt att säkerställa att verkstäder får korrekt, uppdaterad och fordonsanpassad information via ett globalt online-verkstadsystem. Du kommer att stödja flera projekt under produktutvecklingscykeln och bidra till att säkerställa högkvalitativ reparations- och underhållsinformation.
Teamet implementerar för närvarande ett nytt produktionssystem som kommer att effektivisera skapandet av reservdelsinformation och göra det enklare för verkstäder att identifiera och beställa rätt komponenter. Med dina insikter och förståelse för användarnas behov kommer du också att bidra till att forma nya, interaktiva sätt att presentera reservdelsinnehåll.
Du blir en del av ett samarbetsinriktat team av Reservdelsredaktörer som tar ägarskap över informationen och stödjer flera varumärken inom koncernen. Miljön är stödjande, kunskapsdelande och fokuserad på kontinuerlig förbättring.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
Du har universitets- eller högskoleutbildning inom teknik, eller motsvarande erfarenhet.
Du är flytande i både svenska och engelska.
Du säkerställer att verkstäder får rätt reservdelssupport för att leverera premiumreparationer och underhållstjänster till kunder.
Du är lösningsorienterad, självgående och tycker om att samarbeta både inom teamet och tvärfunktionellt.
Du har starka planerings- och koordinationsförmågor och kan hantera flera prioriteringar samtidigt som du upprätthåller hög leveransstandard.
Du är bekväm med digitala verktyg och nyfiken på att lära dig nya system och plattformar.
Erfarenhet från tunga fordonsindustrin är en stor fördel.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
