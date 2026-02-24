Spansklärare på Forsheda skola
2026-02-24
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning
Är du en engagerad spansklärare som vill arbeta i en trygg och familjär skolmiljö? Vi söker nu en lärare i spanska till vår 7-9-skola i Forsheda, Värnamo kommun.
Tjänsten omfattar språkval spanska i åk 6 - 9 och är på ca 75%.
Vi är en grunskola med 200 elever och ett 25-tal medarbetare. Här arbetar vi nära elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och stödjande lärmiljö. Vår skola präglas av småskalighet, engageman och gemenskap där varje elev får bli sedd och får möjlighet att utvecklas i egen takt.Dina arbetsuppgifterOm tjänsten
- Ämne: Språkval spanska.
- Årskurs: 6 - 9.
- Omfattning: ca 75% (ti, to och fre).
- Start: 260810.
- Du ansvarar för planering, genomförande och bedömning av undervisning i spanska.
- Ingår i skolans arbetslag och andra professionsnäteverk.
- Klassförståndarskap kan komma att ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är behörig lärare i spanska för grundskolan (åk6 - 9).
- Har god ämneskunskap och didaktisk kompetens.
- Även har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
- Brinner för språk och att skapa en levande och inspirerande undervisning.
- Har struktur, god kommunikation och ett positivt bemötande.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
