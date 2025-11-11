Spansklärare åk 7-9 till Lundåkerskolan
2025-11-11
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-11Beskrivning
Vill du arbeta på en skola där eleverna kommer från hela världen, där kollegial utveckling är vardag och där du får fokusera på det du brinner för - att undervisa och inspirera? Då kan Lundåkerskolan vara din nästa arbetsplats.Om företaget
Lundåkerskolan är kommunens största högstadieskola med cirka 370 elever som varje dag bidrar med energi, glädje och olika perspektiv. Här möts språk, kulturer och erfarenheter - något vi ser som en av våra starkaste tillgångar.
Vi ligger mitt i Gislaved, nära idrottshallar, simhall och bibliotek, och har dessutom en egen Konsertsal där vi samlas för firande, kultur och gemenskap.
Vi har under tre års tid deltagit i ett nationellt FoU-program kring inkluderande lärmiljöer. Det har utvecklat oss enormt - i synsätt, metoder och organisation. Nu står vi redo att ta nästa steg, och vi söker dig som vill vara med och fortsätta lyfta undervisningen tillsammans med engagerade och drivna kollegor.
Din roll hos oss
Som spansklärare hos oss blir du en viktig del av vårt språklärarlag. Du får:
skapa inspirerande undervisning i spanska för åk 6-9
arbeta i ett team av ämneslärare där samarbete och utveckling står i centrum
ägna dig helt åt undervisning - våra mentorer sköter den sociala delen och kontakten med vårdnadshavare
bidra till skolans fortsatta utveckling med din idéer, nyfikenhet och professionalitet
Vi ger dig en arbetsmiljö där du får växa och där kollegor delar med sig av kunskap, material och energi.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i spanska för åk 7-9
gillar att samarbeta och ser möjligheter där andra ser hinder
arbetar med hjärta, kvalitet och höga förväntningar - både på eleverna och dig själv
vill bidra till en skola där måluppfyllelse och elevhälsa går hand i hand
Vi lägger stor vikt vid din vilja att utveckla undervisningen och vara en aktiv kraft i vårt gemensamma arbete framåt.
Varför välja oss?
• Stark kollegial kultur
• Fokus på undervisning - inte administration
• En skola som tror på inkludering och höga ambitioner
• Elever och kollegor från hela världen
• Möjlighet till heltid - men även deltid vid behov
Välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att möta dig som vill vara med och forma framtidens språkklassrum på Lundåkerskolan.
Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/437". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
Arbetsplats
Lundåkerskolan 7-9 Kontakt
Elenor Levin, rektor 0371-81986
9598254