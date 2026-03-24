Spännande sommaruppdrag
Om uppdraget
Miljonbemanning AB söker dig som vill arbeta som konsult hos oss. Du blir anställd av Miljonbemanning och arbetar på uppdrag hos en statlig myndighet med fokus på samhällsundersökningar.
Är du samhällsintresserad och nyfiken på att få insyn i hur viktiga undersökningar genomförs i Sverige? Då kan detta vara ett perfekt sommarjobb för dig! Uppdraget ger värdefull erfarenhet inom kommunikation, datainsamling och samhällsanalys.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker telefonintervjuare på deltid till ett sommaruppdrag i Örebro
Arbetet innebär att genomföra telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda personer i Sverige inom ramen för en större samhällsundersökning. Du ställer frågor enligt ett strukturerat frågeformulär och registrerar svaren i ett datasystem.
Du arbetar på plats i uppdragsgivarens lokaler. Arbetstiderna är främst förlagda till kvällstid (ca kl. 17-21), men även andra tider kan förekomma. Vanligast är arbete måndag till torsdag, men även helgpass kan bli aktuella.
Detta är ett sommarjobb med start i maj och möjlighet att arbeta under hela sommaren fram till augusti. Uppdraget passar särskilt bra för studenter som vill arbeta deltid under sommaren.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och har ett intresse för samhällsfrågor. Du trivs i kontakt med människor och är trygg i att kommunicera via telefon.
Du är:
Social och positiv
Lyhörd och förtroendeingivande
Anpassningsbar i mötet med olika människor
Bekväm med att följa instruktioner och arbeta strukturerat
Eftersom vissa frågor kan upplevas som känsliga är det viktigt att du kan skapa trygghet och inge förtroende i samtalet.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Gymnasieexamen
Minst ett års arbetslivserfarenhet
God datorvana
Mycket god svenska i tal och skrift
God kommunikativ förmåga
Möjlighet att arbeta minst 3 vardagspass per vecka
Du behöver även kunna delta i en obligatorisk introduktionsutbildning på plats i Örebro (ca 1,5 dagar i slutet av april/början av maj).
Meriterande
Erfarenhet av telefonintervjuer eller liknande arbete
Erfarenhet av serviceyrken, exempelvis inom butik, vård eller skola
Hög tillgänglighet under sommarenÖvrig information
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Miljonbemanning är ett innovativt kompetensförsörjnings- och utvecklingsföretag med fokus på en inkluderande arbetsmarknad där alla ges lika möjligheter.
Vi drivs av övertygelsen att människors potential, i kombination med rätt förutsättningar, skapar både personlig utveckling och affärsnytta. Genom vårt arbete bidrar vi till att våra konsulter når sina mål - samtidigt som våra kunder stärker sina verksamheter.
Vi letar där ingen annan letar. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
