Sovande Larm/jour ansvarig till Hemtjänst

A Domicil Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-07-08


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Sökes: Sovande jour/Larmansvarig till hemtjänsten
Vi söker en ansvarsfull och engagerad medarbetare till tjänsten som sovande jour/larmansvarig inom hemtjänsten.
Arbetstid: 19:00–07:00
Arbetet innebär att du: Har beredskap under arbetstiden och ansvarar för inkommande trygghetslarm.
Som sovande jour finns du alltid tillgänglig för att hantera trygghetslarm. Du har en arbetstelefon som tar emot inkommande larm. När ett larm kommer ansvarar du för att åka ut till brukaren, bedöma situationen och ge den hjälp och det stöd som behövs. När larmet är avslutat återgår du till jouren och kan fortsätta vila tills nästa larm eventuellt kommer.

Publiceringsdatum
2026-07-08

Kvalifikationer
B-körkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: sanne@adomicil.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Larm/Jour ansvarig".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Domicil Hemtjänst AB (org.nr 556948-2507)
Vårbergsplan 44G (visa karta)
127 43  SKÄRHOLMEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Operativ chef
Sanne Vatankhah
sanne@adomicil.se

Jobbnummer
9997374

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