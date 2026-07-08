Sovande Larm/jour ansvarig till Hemtjänst
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2026-07-08
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Sökes: Sovande jour/Larmansvarig till hemtjänsten
Vi söker en ansvarsfull och engagerad medarbetare till tjänsten som sovande jour/larmansvarig inom hemtjänsten.
Arbetstid: 19:00–07:00
Arbetet innebär att du: Har beredskap under arbetstiden och ansvarar för inkommande trygghetslarm.
Som sovande jour finns du alltid tillgänglig för att hantera trygghetslarm. Du har en arbetstelefon som tar emot inkommande larm. När ett larm kommer ansvarar du för att åka ut till brukaren, bedöma situationen och ge den hjälp och det stöd som behövs. När larmet är avslutat återgår du till jouren och kan fortsätta vila tills nästa larm eventuellt kommer.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: sanne@adomicil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Larm/Jour ansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Domicil Hemtjänst AB
(org.nr 556948-2507)
Vårbergsplan 44G (visa karta
)
127 43 SKÄRHOLMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Operativ chef
Sanne Vatankhah sanne@adomicil.se Jobbnummer
9997374