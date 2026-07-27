Trafiklärare behörighet AM , B, BE
Drakstadens Trafikskola AB / Lärarjobb / Sundsvall Visa alla lärarjobb i Sundsvall
2026-07-27
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Vi söker en engagerad trafiklärare till Drakstadens Trafikskola i Sundsvall
Hos oss handlar trafikutbildning om mycket mer än att ta ett körkort. Vi tror på att skapa trygga, självständiga och ansvarsfulla förare genom ett personligt bemötande, hög kvalitet och ett genuint engagemang.
Nu söker vi en trafiklärare som delar våra värderingar och vill vara med och fortsätta utveckla en av Sundsvalls nyaste och mest uppskattade trafikskolor.
Vem är du?
Du är en person som brinner för att hjälpa människor att lyckas. Du ser varje elev som en individ och anpassar din undervisning efter deras behov, erfarenheter och förutsättningar.
Vi vill att du:
Är utbildad och behörig trafiklärare för AM B- BE behörighet.
Har ett positivt och professionellt bemötande.
Är engagerad och tar ansvar för både elevernas utveckling och arbetsplatsens gemensamma mål.
Sätter alltid kundens bästa i fokus.
Är lyhörd, pedagogisk och trygg i din roll.
Trivs med att möta människor från olika kulturer, åldrar och bakgrunder.
Vill bidra till en arbetsplats där kvalitet, respekt och samarbete är en självklar del av vardagen.
Vi erbjuder
En modern och växande trafikskola.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Moderna utbildningsverktyg och välutrustade bilar.
En arbetsplats där du får göra verklig skillnad för människor – varje dag.
Om Drakstadens Trafikskola
Vi är stolta över att erbjuda en personlig trafikutbildning med hög kvalitet och ett varmt bemötande. För oss är varje elev unik, och vi strävar alltid efter att ge den bästa möjliga utbildningen oavsett bakgrund eller tidigare erfarenheter.
Vi söker därför inte bara en trafiklärare – vi söker en kollega som vill vara med och bygga framtidens trafikskola tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan!
Lön och arbetstid efter överenskommelse.
Skicka CV och ett personligt brev till:info@drakstadenstrafikskola.com
Berätta gärna varför du vill bli en del av Drakstadens Trafikskola. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-26
Via mejl
E-post: info@drakstadenstrafikskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drakstadens Trafikskola AB
(org.nr 559473-5507)
Trädgårdsgatan 2 (visa karta
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852 31 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013444