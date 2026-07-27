Pizzabagare sökes till Silkos Pizzeria i Eslöv
Kaadi Pizzeria AB / Kockjobb / Eslöv Visa alla kockjobb i Eslöv
2026-07-27
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Silkos Pizzeria i Eslöv söker en erfaren pizzabagare för en heltidstjänst (100 %). Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och bidra till att ge våra kunder god mat och bra service i en trevlig arbetsmiljö.
Vi erbjuder anställning med start från och med oktober. För rätt person finns även möjlighet till en deltidsanställning.
Arbetstider
Vi har öppet måndag–fredag kl. 13.00–21.00 samt lördag–söndag kl. 15.00–21.00. Arbetstiderna schemaläggs utifrån verksamhetens behov och förläggs inom våra öppettider.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som pizzabagare kommer du bland annat att:
Baka pizzor och förbereda deg.
Marinera och förbereda råvaror.
Förbereda ingredienser.
Hålla rent och ordning i köket och pizzerian enligt gällande hygienkrav.
Ge våra kunder ett trevligt och professionellt bemötande.
Ta emot kundsamtal och beställningar.
Vid behov hantera kassan.
Vid behov leverera mat till kunder.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta som pizzabagare.
Kan baka pizzor självständigt.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och klarar stressiga situationer.
Är ansvarstagande, noggrann och punktlig.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Är serviceinriktad och sätter kunden i fokus.
Vi erbjuder
Heltidstjänst (100 %) med möjlighet till deltid.
Start från och med oktober.
En trevlig och familjär arbetsmiljö.
Möjlighet att arbeta i ett engagerat team där kvalitet och service står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: nicolaskaadi@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaadi Pizzeria AB
(org.nr 559448-1482), https://silkospizzeria.se
Repslagaregatan 11 (visa karta
)
241 35 ESLÖV Kontakt
Elias Kaadi nicolaskaadi@hotmail.com 0739131543 Jobbnummer
10013450