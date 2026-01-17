South Indian Cook Wanted

Chettinad Restaurant AB / Kockjobb / Stockholm
2026-01-17


Publiceringsdatum
2026-01-17

Om tjänsten
Som À la carte-kock hos oss får du en viktig roll i köket och ansvarar för att:
Förbereda och tillaga rätter enligt vår meny och köksstandard
Säkerställa hög kvalitet på mat och presentation
Bidra med nya idéer till menyn och utveckla rätter
Arbeta effektivt i team och bidra till en positiv köksmiljö
Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter enligt HACCP
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av à la carte-matlagning
Är stresstålig och trivs i ett högt arbetstempo
Har ett öga för detaljer och en passion för smak och presentation
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
Vi erbjuder:
Ett kreativt och inspirerande arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas inom köket och vara med och påverka menyn
Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor
Ett sammansvetsat team med höga ambitioner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
+46733115830
E-post: southindian.stockholm@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Chettinad Restaurant AB (org.nr 559191-1937), http://www.thesouthindian.com
Radmansgatan 52 (visa karta)
113 57  STOCKHOLM

Arbetsplats
The South Indian

Kontakt
Ravindran Antonysamy
ravi.antone@gmail.com
0733115830

Jobbnummer
9689990

