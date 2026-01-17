South Indian Cook Wanted

Om tjänsten Som À la carte-kock hos oss får du en viktig roll i köket och ansvarar för att: Förbereda och tillaga rätter enligt vår meny och köksstandard Säkerställa hög kvalitet på mat och presentation Bidra med nya idéer till menyn och utveckla rätter Arbeta effektivt i team och bidra till en positiv köksmiljö Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter enligt HACCP Vi söker dig som: Har erfarenhet av à la carte-matlagning Är stresstålig och trivs i ett högt arbetstempo Har ett öga för detaljer och en passion för smak och presentation Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning Vi erbjuder: Ett kreativt och inspirerande arbetsklimat Möjlighet att utvecklas inom köket och vara med och påverka menyn Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor Ett sammansvetsat team med höga ambitioner