Souschef till Raamen Ringen
Raamen Ringen AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-12-23
Älskar du ramen och har en passion för ledarskap? Vi söker nu en driven och organiserad souschef till vår ramenrestaurang i Ringen!
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förbereda och tillaga olika komponenter till ramen, inklusive buljong, toppings och nudlar
Ansvara för att hålla ordning och renlighet i köket enligt hygienregler
Stötta kökschefen i det dagliga arbetet och ta ansvar vid dennes frånvaro
Leda det praktiska arbetet i köket och se till att servicen flyter på
Kontrollera råvaror, hantera leveranser och hjälpa till med beställningar
Introducera nya medarbetare i kökets rutiner och arbetsmoment
Vi söker dig som är strukturerad, har god kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö. Tidigare erfarenhet som souschef eller teamledare är meriterande.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: jerry@raamen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raamen Ringen AB
(org.nr 559018-1052)
Götgatan 132 (visa karta
)
118 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Raamen Kontakt
Jerry Li jerry@raamen.se Jobbnummer
9663554