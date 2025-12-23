Souschef till Raamen Ringen

Raamen Ringen AB / Kockjobb / Stockholm
2025-12-23


Älskar du ramen och har en passion för ledarskap? Vi söker nu en driven och organiserad souschef till vår ramenrestaurang i Ringen!
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förbereda och tillaga olika komponenter till ramen, inklusive buljong, toppings och nudlar
Ansvara för att hålla ordning och renlighet i köket enligt hygienregler
Stötta kökschefen i det dagliga arbetet och ta ansvar vid dennes frånvaro
Leda det praktiska arbetet i köket och se till att servicen flyter på
Kontrollera råvaror, hantera leveranser och hjälpa till med beställningar
Introducera nya medarbetare i kökets rutiner och arbetsmoment

Vi söker dig som är strukturerad, har god kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö. Tidigare erfarenhet som souschef eller teamledare är meriterande.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: jerry@raamen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Raamen Ringen AB (org.nr 559018-1052)
Götgatan 132 (visa karta)
118 62  STOCKHOLM

Arbetsplats
Raamen

Kontakt
Jerry Li
jerry@raamen.se

Jobbnummer
9663554

