Souschef till Elite Palace Hotel
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Souschef till Elite Palace Hotel, Stockholm
Vill du ta en nyckelroll i ett dynamiskt hotellkök med flera koncept? Är du en trygg ledare som älskar struktur och kvalitet? Då är detta din chans!Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Elite Palace Hotel är ett livfullt destinationshotell i Vasastan med italienska Panza, gastropuben The Bishop's Arms, exklusiva Vana Spa och en flexibel konferensverksamhet. Här möts variation, högt tempo och höga krav på kvalitet, varje dag. Vi har ett starkt köksteam där respekt, tydlighet och smart planering är grunden för trivsel och framgång – och nu växer vi och söker fler stjärnor.
Om rollen
Som souschef är du en operativ ledare som håller ihop vardagen i köket. Du planerar veckans drift, leder skiften och ser till att rutiner följs. Under service är du närvarande, coachar teamet och skapar lugn även när tempot är högt. Du bidrar till menyutveckling, inventering och beställningar och är en viktig länk mellan köksmästare och kockar.
Dina ansvarsområden
Leda skift och vara aktiv i produktionen under service.
Planera veckans arbete, organisera prep och säkerställa beställningar och lager.
Coacha och utveckla kockarna, skapa struktur och arbetsro.
Bidra till menyarbete och kvalitetssäkring.
Kommunicera tydligt och bygga en respektfull, positiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som souschef eller liknande ledarroll i restaurangkök.
Är lugn, handlingskraftig och lösningsorienterad.
Tror på teamwork, respekt och ordning, och gillar att jobba smart.
Vi erbjuder
Kollektivavtal med trygga och schyssta villkor.
Friskvårdsbidrag.
Personalrabatter och förmånliga priser på Elite Hotels och The Bishop's Arms i hela landet.
En operativ roll med möjlighet att påverka och växa.
Ett kök som prioriterar arbetsklimat, struktur och respekt.
Stöd från kökschef och köksmästare i planering och utveckling.
Tjänsten
Heltid, Stockholm. Lön enligt överenskommelse och kollektivavtal.
Låter det som du? Skicka din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8042315-2093484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://career.elite.se
S:t Eriksgatan 115 (visa karta
)
100 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Elite Hotels Jobbnummer
9997514