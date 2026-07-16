Souschef till Brasserie Hötorget
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2026-07-16
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Sommaren är här ☀️ och det är dags för oss att hitta vår ny souschef!
På Brasserie Hötorget har vi skapat en miljö där ett öppet kök med gäster sittandes runtomkring och en stor pampig bar stor i fokus mitt i lokalen. Längs fönstren har vi vår matsal, här är det soffor som dominerar i lite olika färgskalor och även golvet skiftar mellan matta, trä och stengolv. Precis som på våra andra kvarterskrogar fyller vi krogen med olika armaturer hängande från taket, sittandes på väggarna och infällda i snickerierna.
Som souchef är din uppgift att driva och utveckla köket efter dem ramar som är satta av ledningen, köksmästaren och restaurangchefen. Ditt arbete går ut på att säkerställa att köket är välfungerande, lönsam och med välmående personal. Du kommer arbeta i samråd köksmästaren.
Om dig
Vi söker dig
som har tidigare erfarenhet av en ledande befattning inom restaurang och kök.
som är prestigelös, tydlig och lyhörd som ledare
som motiveras och kan motivera medarbetare till att jobba efter uppsatta mål
som är social och trevlig
är initiativtagandePubliceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Du kommer bl.a. ansvara för
att upprätthålla företages rutiner och policy
egenkontroll – HACCP
leda och coacha medarbetare i köket
Du kommer även vara medansvarig för
inventering, månadsvis
beställningar och returer
säkerställa kvalitén på maten som serveras
recept & kalkyldokumentation
upplärning av nya rätter
att uppnå uppsatta matprocentmål
optimering av personalkostnader på utsatta pass
Du kommer få jobba i ett starkt och duktigt gäng där vi värdesätter trivsel allra högst.
Har man inte roligt och trivs på jobbet gör man inte ett bra jobb, det är så vi tänker. Vi vill att vår personal ska växa och utvecklas med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hötorget Kvarterskrog AB
(org.nr 559237-6999), https://brasseriehotorget.com/
Krukmakargatan 34 A (visa karta
)
118 51 STOCKHOLM Jobbnummer
10004780