Sous chef Scandic Karlskrona, heltid
2025-12-11
Scandic Karlskrona är beläget direkt vid vattnet med en fantastisk utsikt över skärgården. Samtidigt ligger hotellet centralt med närhet till det mesta som Karlskrona har att erbjuda. Hotellet är fräscht och välkomnande för våra gäster med design inspirerad av Östersjön.
Vi är ett team som jobbar med mycket glädje och engagemang. Våra medarbetare är vår främsta tillgång: hos oss ska man trivas och vara stolt över sin arbetsplats. Genom ett gott ledarskap och ett gott samarbete mellan avdelningarna skapar vi fantastiska hotellupplevelser till våra gäster.
Nu söker vi en Sous Chef till Scandic Karlskrona.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Sous Chef agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som Sous Chef?
Här får du en mycket viktig uppgift på hotellet genom att säkerställa en gästupplevelse i världsklass när det kommer till våra mat- och dryckesmiljöer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, förbereda och tillaga mat samt att presentera maten på ett tilltalande sätt. Du stöttar även vid behov upp och hjälper teamet i andra delar av hotellet.Du leder och fördelar arbetet och hanterar bemanningen under ditt arbetspass. Vid behov ges du möjlighet att utbilda nya medarbetare och du avlastar också Kökschefen med vissa administrativa arbetsuppgifter som dagliga rutiner, beställningar, menyplanering, hantering av råvaror, egenkontroll och daglig planering.
Vem är du?
För att passa i rollen behöver du ha ett brinnande matintresse och vara uppmärksam på detaljer och gästers individuella behov. Du är strukturerad och tar stort ansvar uppskattar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. För den här tjänsten vill vi att du genomgått kockutbildning och har några års erfarenhet som både kock och ledare. Personliga egenskaper och inställning är viktigast av allt för den här rekryteringen. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och om vår kultur!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
