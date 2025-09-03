Sous chef / kock
Vi söker dig som är en erfaren och självgående kock med flera års arbetslivserfarenhet. Du har ett genuint intresse för mat och smakupplevelser. Kunskap om det italienska köket är meriterande.
BREZZA är en italiensk restaurang och vinotek i centrala Uppsala med fokus på klassisk italiensk matlagning med moderna influenser. BREZZA har också en egen vinkällaren med ett stort utbud av kvalitetsviner. Vi har höga ambitioner på mat, dryck och service. All mat tillagas från grunden.
Vi välkomnar dig som vill vara en del av vårt glada och kunniga team.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: jobb@brezza.se
