Sortiments- & Inköpschef till Mårdskog & Lindkvist
Aiming Executive AB / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
2025-10-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aiming Executive AB i Norrköping
, Skövde
, Jönköping
, Sävsjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
DET HÄR ÄR VI Få saker går så snabbt som tempot i ett kök. Beställningar ska ut, menyer växlar, råvaror som måste sitta rätt varje gång. För att det ska fungera krävs en pålitlig partner. Där kommer Mårdskog & Lindkvist in.
Vi är grossisten som jobbar nära kockar och storkök i södra Sverige. I våra bilar lastas varje dag färskt kött, grönsaker, chark, dryck och specialprodukter - allt som behövs för att köken ska kunna hålla sitt löfte till gästen. Bakom kulisserna är vi ca 150 medarbetare som driver hela kedjan: från inköp och lager till logistik och kundservice.
Med verksamhet i Jönköping, Norrköping och Kalmar verkar vi nära våra kunder. För oss handlar det inte bara om att packa och leverera. Det handlar om att vara den trygga länken mellan producent och tallrik. Vi satsar på hållbara transporter, smart e-handel och nära relationer med våra kunder. För att varorna ska komma fram i tid - och med den kvalitet som proffskök kräver. Läs mer om oss på mardskog.se
DET HÄR ÄR UPPDRAGET
Det här är en ny roll på Mårdskog & Lindkvist och din uppgift är att ta skapa en tydlig riktning för inköpsarbetet på ett sätt som stärker affären och möter kundernas behov. Mer specifikt handlar det om att:
Ge sortimentet en tydlig struktur Sortimentet är vårt ansikte utåt. Som inköpschef ger du det en riktning som gör att kunderna möter en bredd av relevanta produkter - utan att kostnaderna skenar. Det innebär att väga in trender och efterfrågan och samtidigt ha modet att välja bort sådant som inte lönar sig. Samtidigt har du själv ansvar för en kategori och egna leverantörer, vilket gör att du både får jobba strategiskt och operativt.
Säkra starkare leverantörsavtal Villkoren med leverantörer har stor påverkan på sista raden. Din roll blir att se över alla avtal, förhandla fram bättre villkor, vårda relationerna och samtidigt utforska nya samarbeten som kan ge ännu mer värde till våra kunder.
Ta hållbarhet till nästa nivå Vi tar hållbarhet på allvar och vill att det speglas i vårt erbjudande. Som inköpschef väver du in ett tydligt hållbarhetsperspektiv i inköpsstrategin utan att tappa fokus på affärsmässigheten.
Leda och utveckla det nya inköpsteamet Du leder ett team på fem personer - två kategorichefer och tre operativa inköpare. Din uppgift blir att få ihop gruppen - som tidigare tillhört olika enheter - och forma ett sammansvetsat team med tydliga mål och gemensamma arbetssätt.
Bidra strategiskt i ledningsgruppen Som en del av ledningsgruppen bidrar du med affärsdriv, struktur och energi. Med dig vid bordet får inköpsfrågorna större plats i de strategiska diskussionerna och bidrar till att Mårdskog & Lindkvist stärker sin position som det lokala alternativet med hög service. Du är placerad i Jönköping eller Norrköping och rapporterar till VD.
DET HÄR ÄR DU
Erfaren inom inköp och stark förhandlare Du har en akademisk examen, 7-10 års erfarenhet från inköpsarbete och är van att förhandla villkor och driva affärer. Din bakgrund kan vara från livsmedels- eller restaurangmarknaden, men lika gärna från annan grossist- eller handelsverksamhet där förhandlingar och villkor stått i centrum.
Tydlig och affärsdriven ledare Med bakgrund som ledare vet du att medarbetare uppskattar dig för din förmåga att lyssna in och be om deras perspektiv. Samtidigt är du tydlig i din kommunikation och det råder aldrig några tveksamheter om vad som är viktigast just nu. Du får andra att växa genom att ge ansvar och stöd och du motiverar ditt team genom att visa riktning och skapa mening i det ni gör tillsammans.
Självständig och handlingskraftig Vi ger mycket frihet och den här rollen har stort mandat. För att lyckas behöver du själv sätta agendan och driva på utan att vänta in styrning uppifrån. Du är van att väga olika behov mot varandra, välja vad som är viktigast - och sedan se till att det faktiskt blir gjort.
Matintresserad Arbetet kommer vara både roligare och lättare att sätta sig in i om du delar vår passion för mat!
AIM'S REFLEKTIONER
Det här är ett uppdrag med stor betydelse för Mårdskog & Lindkvist. När inköpsarbetet nu samlas i en ny roll får den som kliver in chansen att skapa något helt nytt - med tydlig påverkan på affären. Detta i en familjär miljö med korta beslutsvägar och högt i tak, där många stannar länge. Den unika kombinationen av trygghet och förändringsvilja gör att det finns goda förutsättningar för rätt person att både trivas, få gehör och skapa avtryck.
DET HÄR HÄNDER NU
Tror du att det här skulle kunna vara din nästa roll? Då vill vi gärna höra från dig. Lämna ditt CV och kontaktuppgifter här nedan så snart du har möjlighet - vi går igenom ansökningar löpande fram till 26 oktober. Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Anna Josefsson, 070-2066 286 eller anna@aimexecutive.se
OM AIM EXECUTIVE
På Aim Executive möts affärsfokus och människokännedom: Vi tar oss tid att förstå både uppdraget och de ledare som kan driva det framåt. Där andra kanske springer vidare, gräver vi djupare. Vårt aim är alltid den mest träffsäkra tillsättningen, där ledare och uppdrag möts med rätt förutsättningar för att lyckas. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aiming Executive AB
(org.nr 559496-0105), http://www.aimexecutive.se Arbetsplats
Aim Executive Kontakt
Anna Josefsson anna@aimexecutive.se 0702066286 Jobbnummer
9537440