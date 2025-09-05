Sopbilsmontör till NTM Sverige AB
Thread AB / Fordonsmontörsjobb / Kalmar Visa alla fordonsmontörsjobb i Kalmar
2025-09-05
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thread AB i Kalmar
, Nybro
, Haninge
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Nu söker NTM Sverige AB montörer till sin anläggning i Kalmar.
NTM AB är norra Europas ledande sopbilsleverantör och är ett familjeägt företag från den svenskspråkiga kusten i Finland. NTM har levererat enheter i Sverige sedan 1961 och satsar nu expansivt och långsiktigt i Kalmar. Företaget vill lyfta och utveckla den långa traditionen Kalmar har av sopbilstillverkning och den höga kompetens, expertis och erfarenhet som finns här i Kalmarregionen.
Du kommer att bli en del av vårt dynamiska och engagerade team och arbeta tillsammans med kollegor som värdesätter engagemang, viljan att utvecklas tillsammans och att växa med företaget. Vi är stolta över att erbjuda en arbetsmiljö som främjar utveckling och tillväxt, med goda förmåner och stora möjligheter till karriärutveckling.
Vi förväntar oss att du som söker värnar om hög säkerhet, hög kvalitét, god gemenskap och respekt för individen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter Montering av kompletta sopbilsaggregat från grunden inklusive hydraulik, pneumatik och el.
Installation på förekommande lastbilschassier för den nordiska marknaden.
Krav för tjänsten Svenska flytande i tal och skrift
Tekniskt grundintresse
Social kompetens och en vilja att utvecklas och jobba i team
Övrigt meriterande för tjänsten B-körkort, C-körkort, truckkort och/eller traverskort är meriterande
Erfarenhet av ritningsläsning
Monteringsvana
Tidigare arbete inom fordons- lastbilsindustrin med tillverkning eller service
Erfarenhet av fordonselektronik och fordons el
Relevant teknisk utbildning
Vi söker dig som:
Är en positiv, lyhörd, noggrann och lösningsorienterad person som trivs i en tekniskt utmanande miljö. Du ska vara nyfiken, hjälpsam och ha en stark samarbetsförmåga. Din vilja att utvecklas, förbättra arbetsmetoder, tekniska nyfikenhet och förmåga att arbeta självständigt gör dig till en viktig del av vårt team, där hållbarhet och innovation står i fokus.
ÖvrigtStart: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Måndag till torsdag, 06:45-15:45, fredag 06.45-14:30
Placering: Kalmar
Anställningsform: Heltid, tillsvidare. Vi är anslutna till Teknikföretagen/IF-Metalls kollektivavtal.
Förmåner: Friskvårdsbidrag, företagshälsovård
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmar som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos NTM Sverige AB och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig. Ersättning
